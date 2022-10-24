连日来，中共二十大受到国际社会持续高度关注。在中共二十大胜利闭幕之际，海外人士纷纷表示，此次大会具有重要里程碑意义，不仅对中国产生深远影响，也为世界各国携手应对挑战、实现共同发展注入动力。相信在中国共产党坚强领导下，中国将不断以新发展为世界提供新机遇，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的贡献。

指明前进方向，确立行动指南

创新理论扎实实践，展现高超执政能力

十八大以来，中国共产党勇于进行理论探索和创新，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，取得重大理论创新成果，集中体现为习近平新时代中国特色社会主义思想。海外人士普遍表示，中共二十大是外界进一步读懂中国、读懂中国共产党、深入了解中共治国理政理念和经验的重要窗口。

提振信心生发动力，提供全球机遇

不少海外人士表示，中共二十大为面对巨大挑战的世界提振了信心、注入了动力，让人受到鼓舞、激励。他们期待中国不断以新发展为世界提供新机遇，期待中国共产党在新的历史起点上为世界作出更大贡献。

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