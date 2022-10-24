新华社北京10月24日电 英国能源监管机构的新数据显示，今年第二季度，该国200多万户家庭拖欠电费，打破纪录。

英国《卫报》22日援引本国天然气和电力市场办公室的数据报道，第二季度超过234万户家庭未缴纳电费，超过185万户家庭没交燃气费。这两个数字比第一季度增加约四分之一，比2020年年底多出近三分之二。

这是10月7日在英国伦敦拍摄的一户人家的电表。（新华社记者李颖摄）

英国全国能源行动基金会政策和宣传主管彼得·史密斯说：“已有超过200万户家庭拖欠能源账单，这令人深感忧虑……这类账单（金额）在过去一年内几乎翻番，但近期（能源）价格上涨带来的影响尚未完全显现。”

史密斯说：“我们这里快到冬天了，气温下降，许多人却不敢开暖气，甚至不敢开灯。对那些体弱的群体而言，这将是个阴冷的冬天，除非新首相紧急采取行动，否则明年将有更多家庭拖欠能源账单。”

10月22日，一名女子在英国伦敦波托贝洛市场选购蔬果。（新华社记者李颖摄）

为民众提供参考信息和建议的英国慈善机构“公民咨询处”政策主管摩根·怀尔德说：“我们的顾问看到，人们为减少能源消耗而拔掉冰箱和冰柜的插头，手洗衣服……因为他们负担不起电费。”

怀尔德说，能源成本目前处于高位，这场危机短时间内不会消失。

英国财政大臣杰里米·亨特17日宣布，为削减公共支出，此前原定为期两年、面向家庭和企业实施的能源补贴政策将缩短为6个月，即明年4月到期，财政部届时将在重新评估后再做决策。（安晓萌）

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