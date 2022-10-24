人民网墨西哥城10月23日电 （记者彭敏）10月23日，由墨西哥城孔子学院、江西师范大学、中国文化信息协会汉语推广工作委员会联合举办的2022年秋季中国文化节在墨西哥城圆满落幕。此次文化节恰逢中共二十大胜利召开，中墨建交五十周年。作为疫情之后的首场大型线下文化活动，墨城孔院师生以歌曲、民族舞蹈、太极表演、传统舞龙舞狮等多种方式共同表达了对中国传统文化的热爱以及对中国的祝福。

文化节上，舞蹈《开门红》《雨巷》《茉莉花》等经典节目赢得阵阵掌声，孩子们天真可爱的演唱也深得观众喜爱。孔院教师用古筝和柔美的民族舞让墨西哥民众感受到了中国艺术的韵味。传统舞龙舞狮表演将现场氛围带入高潮，让在座上百名墨西哥观众深切体会到中国文化的魅力。

图为中国文化节上的舞龙舞狮表演。 墨西哥城孔子学院供图

在中国文化节的活动中，除了可以欣赏文艺表演之外，墨西哥民众还可以近距离了解并参与到传统剪纸、中国结制作、京剧脸谱绘制、书法、茶艺、太极武术等实际体验中。罗伯特告诉记者，自己对中国文化非常感兴趣，在脸书上看到活动消息后非常激动，特意坐了一个半小时的车前来观赏，果然不虚此行。他的妹妹朱莉站在茶艺演示的展位前，听着孔院老师讲述中国茶文化知识，“我觉得中国茶艺很独特，我很喜欢喝中国的茶。” 在生肖签名展示台前，排着长长的队伍。埃里克斯向记者展示刚刚拿到的中文签名，“中文真的是一种完全不一样的语言，我要把我的这个中文名字好好保存起来，仔细欣赏。”

图为中国文化节中的太极武术表演。 墨西哥城孔子学院供图

墨西哥城孔子学院院长周玲燕介绍说，秋季中国文化节已经成功举办十三届了，墨西哥人对中国文化的兴趣日益浓厚，如今墨西哥观众都自发前来观赏与体验。她说，在传播中国传统文化方面，身体力行比口头表达更能让当地民众接受，所以孔院的老师们都学习各种中国传统文化技能并向学生传授。文化节就是非常的一种方式为当地民众深入了解中国提供了好机会。

图为中国文化节上进行京剧脸谱绘制的观众。墨西哥城孔子学院供图

中墨两国自建交50年来，在经济文化交流等方面都取得了巨大成果。近些年在教育合作领域也有了新的发展与展望。墨西哥城孔子学院系拉美地区第一所孔子学院，2021年，中国国际中文教育基金会授权江西师范大学与墨西哥华夏文化学院合作共建墨西哥城孔子学院。我们相信，在双方的共同努力下，在墨国际中文教育与中国文化传播会书写新的篇章。

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