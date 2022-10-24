新华社伦敦10月24日电（国际观察）英国首相“走马灯”式更替暴露体制弊端

新华社记者杜鹃 许凤

“我儿子已经见证了4位财政大臣、3位内政大臣、两位首相……他才4个月大。”上任仅一个多月的英国首相特拉斯日前宣布辞去首相职务和执政党保守党党首职务，引发英国天空新闻频道编辑阿兰·麦吉尼斯在社交媒体上的这番感慨。英国媒体近日也用“首相府‘首席捕鼠官’拉里猫送别其第四任首相”为标题，讽刺保守党首相更替如同“走马灯”。

分析人士认为，英国政局动荡暴露出执政的保守党内部的分歧与混乱，同时也暴露出政府对国家和社会治理的失效。这也使得英国民众对于本国的民主制度越来越失望。

“这不是政府该有的样子”

保守党已连续执政十多年，但近期不断有英国媒体用“内爆”来形容这一老牌政党的现状。7月初，时任首相约翰逊在大批内阁要员请辞、政府难以为继的困境中辞职。此后，在持续约两个月的党首竞选期间，保守党内部分歧屡被曝光。特拉斯上任后，其激进财政政策引发金融市场剧烈动荡，招致英国社会广泛批评，再度引发保守党党内“地震”。

英国伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格指出，过去几个月发生的一系列事情暴露了保守党内的巨大分歧，换首相、换大臣、做决策后又很快撤销……英国政坛正在上演闹剧，“这不是政府该有的样子”。

目前，英国人正在通胀高企、经济恶化和政局动荡的困境中苦苦挣扎。今年4月至7月，英国通胀水平接连刷新40年来最高纪录。英国国家统计局10月19日发布的数据显示，9月份消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%。近来，英镑对美元汇率一度跌至1比1.13，处于1985年以来的最低水平。摩根士丹利等机构预测，今年年底前，英镑兑美元汇率将跌破1比1。

西班牙《世界报》网站日前刊文指出，英国保守党将权力交给没经验的人，英国政府只有一系列反欧洲的简单口号，没有坚实的政治基础，这使得国家陷入困境，经济陷入混乱，外交上逐渐被孤立。

“这是对民主的失望”

目前，英国工党、自由民主党、苏格兰民族党已要求立即举行大选。主要反对党工党领袖斯塔默说，英国不是保守党人的“私人领地”，无法承受“保守党高层的又一次实验”。

英国利物浦大学政治学教授斯图尔特·威尔克斯－希格指出，特拉斯此前在保守党党首选举第二阶段胜出，从而出任党首和首相。但只有十多万保守党党员参与了投票，广大选民对首相人选却没有决定权。

特拉斯宣布辞职后仅过一天，一份呼吁提前举行大选的请愿书已经获得80万民众签名。“这是对民主的失望。”英国《卫报》网站如此评论。

按法律规定，首相有权提前举行大选。但英国媒体认为，提前大选的可能性很小，因为民调显示，若目前举行大选，仅有14%的人会投票给保守党。

近年来，英国政坛乱象迭出，政客丑闻不断，而选举也只不过是一次次政治闹剧轮回重演的新起点。这暴露出英国政治制度日渐失灵的深层次问题。

英国公共政策研究所今年上半年发布的一份研究报告指出，保守党政府进一步破坏了民众对英国政治体系的信任，尤其是年轻人对英国民主的信心正在急剧下降。民调机构益普索集团近期对16岁至24岁英国年轻人所做的调查显示，只有17%的受访者乐观看待英国政治的未来。

英国政坛乱象也在引发西方舆论界反思。澳大利亚《悉尼先驱晨报》说：“过去六周……是教科书式的例子，说明当政治空想家不被束缚、力排众议并手握通往权力最高层的钥匙时，会发生什么。”美国有线电视新闻网则联系到美国自身的民主困境：“美国和英国政治体系的持久力量一直在于其稳定性、有序的权力转移……而在大西洋两岸，这一基础现在都受到了质疑。”

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