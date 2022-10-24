人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

世界技能大赛特别赛瑞士赛区：中国代表团获4枚金牌

2022年10月24日13:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社瑞士伯尔尼10月23日电（记者陈俊侠）2022年世界技能大赛特别赛瑞士赛区电子技术项目比赛23日在瑞士伯尔尼闭幕，经过多日激烈竞技，来自广东省技师学院的青年教师刘泽龙摘得该项目金牌，实现了中国选手在该项目上的二连冠。至此，中国代表团在瑞士赛区斩获4枚金牌和2个优胜奖。

　　此次瑞士赛区共承办14个比赛项目，中国代表团参加了家具制作、精细木工、木工、印刷媒体技术、平面设计技术、电子技术等6个项目。在本月15日于瑞士巴塞尔举行的家具制作、精细木工、木工3个项目闭幕式上，中国选手李德鑫获得家具制作项目金牌，邵茹鹏获得精细木工项目金牌，王纵横获得木工项目优胜奖。其中，李德鑫的金牌是中国代表团在此次世界技能大赛特别赛上获得的首金，也是中国选手自参加世界技能大赛以来在木工类项目上获得的首金。

　　在本月16日于瑞士阿劳举行的印刷媒体技术、平面设计技术两个项目闭幕式上，中国选手顾俊杰获得印刷媒体技术项目金牌，欧阳婉青获得平面设计技术项目优胜奖。这也是中国选手首次获得印刷媒体技术项目金牌。

　　世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办，比赛项目共62个，中国代表团参加其中34个项目的比赛。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部