多国人士表示，中国共产党第二十次全国代表大会为世界各国携手应对挑战、实现共同发展注入动力。

马尔代夫总统 萨利赫：我以马尔代夫政府和人民的名义，向中华人民共和国主席习近平，向中国政府和友好的中国人民，表达最热烈的祝贺和诚挚祝福。我还要向习近平主席和在北京胜利闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会表达最美好的祝福，期待这次大会的成果能够继续引领中国人民取得更大进步。

希腊前总理 社会党国际主席 帕潘德里欧：国际社会高度关注中共二十大的成果，中国成功消除绝对贫困，提高了中国人民生活质量。国际社会积极评价中国共产党为联合国千年发展目标所作的贡献，我们还看到中国共产党制定了长期规划和目标，以中国式现代化促进人与自然和谐共生。

美中贸易全国委员会通讯主任 道格·巴里：过去10年，中国经济显著发展，中国的大型物流系统、基础设施都非常先进。中国还改善了教育、医疗服务等等，这都是了不起的成就。同时，中国致力于推动绿色发展，我希望美中可以在这一领域加强合作。

国际人士表示，中共二十大将引领中国人民继续建设中国式现代化，同世界各国共享发展机遇、实现互利共赢。

巴基斯坦国际问题专家 哈桑·达乌德：巴基斯坦支持中方提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，这些倡议助力像巴基斯坦这样的发展中国家共同发展，让世界变得更美好。我认为共享繁荣是中国领导人的伟大愿景，我对习近平主席的远见卓识表示钦佩。

泰国财政部长 阿空：中共二十大强调继续推进全球合作，泰国一直通过参与“一带一路”倡议等与中国进行密切合作。连接泰国、老挝与中国的中老泰铁路项目就是一个很好的范例，这不仅有利于我们的发展，也将加强东盟国家与中国的互联互通。

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