(中共二十大·声音)泰国前副总理披尼：我为什么关注中共二十大？

中新社曼谷10月22日电 题：泰国前副总理披尼：我为什么关注中共二十大？

中新社记者 王国安

“中共二十大对中国今后的发展进行了战略谋划，相信未来的中国一定会越来越好。”泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴日前在曼谷接受中新社记者专访时如是表示。

披尼说，近几天他一直关注中共二十大的会议进程，了解大会的相关信息。

“作为一个泰国人，我为什么会关注中共二十大？”披尼说，这首先是因为中国是一个有全球影响力的国家。中国已稳居世界第二大经济体，也是全球货物贸易第一大国，不仅拥有世界最大的制造业规模，而且在航天、信息技术、生物技术、人工智能、高铁等诸多领域都已进入国际领先行列。

他说，中国是联合国五大常任理事国之一，也是金砖国家、上海合作组织的重要成员，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

“中国在国际上维护公平正义，与霸权主义和强权政治作斗争，同时，在全球助力发展中国家基础设施建设，为世界进步、繁荣作出积极贡献。”披尼说。

他认为，如今，许多国际事务都离不开中国的参与。

“其次，中共二十大是观察中国、了解中国的重要窗口。”披尼说，二十大提出的目标和任务，谋划的大政方略，将对中国和世界产生重大影响。

在披尼看来，中国共产党善于规划目标并最终实现目标。他说，百年来，中共以超强的智慧和勇气，团结、带领中国人民克服各种艰难险阻，实现了一个又一个目标，让中国发生了翻天覆地的变化。

他特别指出，作为人口大国，中国解决了绝对贫困的问题，全面建成了小康社会，这是非常了不起的成就。

“如今的中国，高速公路、高铁、机场、港口四通八达，基础设施日益完善，人民收入不断提高，尤其是中国社会和谐稳定，在中国生活非常安全，老百姓的幸福指数甚至超过了许多发达国家，这在几十年前是难以想象的。”披尼说。

他认为，中共二十大具有世界意义。国际社会可以从中了解中国未来的发展方向，以及中共将如何进一步增进国民福祉等。

此外，披尼注意到二十大报告重申中国坚持对外开放的基本国策。他表示，关注这次大会的重点之一，是希望泰中两国未来能够进一步加强合作。

他指出，中国是泰国最大的贸易伙伴。近年来，中国在泰投资规模保持泰国吸收外资的前三名，越来越多的中国企业到泰国投资，而泰国的水果等产品也大量出口中国。新冠疫情前，中国赴泰游客人数一年突破1000万人次，占赴泰外国游客的四分之一以上。泰中两国合作前景广阔。

披尼表示，泰中两国的合作基础牢固，两国是亲人一般的关系。作为泰中文化促进委员会主席，他希望两国除了加强经贸等领域合作外，更应重视人文、教育方面的合作，以文化为桥，促民心相通，让两国人民“亲上加亲”。(完)

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