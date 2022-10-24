参与二十大报告翻译润色工作的外籍专家，也是报告的“第一读者”。来自爱尔兰的英文语言专家肖恩表示，通过此次翻译工作，他对中国共产党的理念有了更深入的理解，对中国未来的发展充满期待。

对于首次参与党代会报告翻译工作的肖恩来说，这次的工作时间紧、任务重，但他自己却倍感荣幸。报告中“人民至上”的理念，给肖恩留下了深刻印象。

二十大报告英文语言专家 肖恩：以人民为中心的发展思想，“江山就是人民，人民就是江山”，这些表述真正诠释了中国共产党注重与人民之间的血肉联系，全心全意致力于让人民生活得更好，为人民服务。

中国式现代化，也是肖恩从二十大报告中看到的关键词。在他看来，这体现了中国共产党全面建设社会主义现代化国家的决心和信心。

二十大报告英文语言专家 肖恩：习主席对于推动实现这一目标，有着强烈的历史责任感。同时，对于如何实现这一目标、目标涉及的内容、如何阶段化地实现目标，他也有着清晰的愿景。

肖恩在中国生活了11年，对新时代十年的最大感受，就是通信与交通的便捷化和科技化。他也相信新征程上的中国，取得更大发展，分享更多机遇。

二十大报告英文语言专家 肖恩：我对中国在未来十年甚至十五年的发展充满期待。中国正在发展自主科技创新，我认为报告中重点强调的教育与人才等支撑，将是达成这个目标的重要一环。

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