新华社瑞士伯尔尼10月23日电（记者陈俊侠）2022年世界技能大赛特别赛瑞士赛区电子技术项目比赛23日在瑞士伯尔尼闭幕，经过多日激烈竞技，来自广东省技师学院的青年教师刘泽龙摘得该项目金牌，实现了中国选手在该项目上的二连冠。至此，中国代表团在瑞士赛区斩获4枚金牌和2个优胜奖。

此次瑞士赛区共承办14个比赛项目，中国代表团参加了家具制作、精细木工、木工、印刷媒体技术、平面设计技术、电子技术等6个项目。在本月15日于瑞士巴塞尔举行的家具制作、精细木工、木工3个项目闭幕式上，中国选手李德鑫获得家具制作项目金牌，邵茹鹏获得精细木工项目金牌，王纵横获得木工项目优胜奖。其中，李德鑫的金牌是中国代表团在此次世界技能大赛特别赛上获得的首金，也是中国选手自参加世界技能大赛以来在木工类项目上获得的首金。

在本月16日于瑞士阿劳举行的印刷媒体技术、平面设计技术两个项目闭幕式上，中国选手顾俊杰获得印刷媒体技术项目金牌，欧阳婉青获得平面设计技术项目优胜奖。这也是中国选手首次获得印刷媒体技术项目金牌。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办，比赛项目共62个，中国代表团参加其中34个项目的比赛。

(责编：贾文婷、燕勐)