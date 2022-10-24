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汇率暴跌凸显日本货币政策困境

2022年10月24日09:44 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月24日电（国际观察）汇率暴跌凸显日本货币政策困境

　　新华社记者刘春燕

　　日元对美元汇率近日一度跌入150日元兑1美元区间。这是1990年日本泡沫经济时期后从未有过的光景，也引发日本舆论对该国经济可能退回30年前的担忧。与2011年10月创下的75.32日元兑1美元历史最高点相比，日元汇率刚好“腰斩”。

　　专家普遍认为，围绕加息还是继续保持宽松，日本国内意见对立越来越明显。目前通胀困境很大程度上归结于进口物价暴涨，而美联储激进加息引发日元大幅走软是进口物价暴涨的重要推手。

　　用日本经济新闻社编委清水功哉的话来说，日本近期被迫对汇市进行干预，是一场美国总统亲自下场参战的“逆货币战争”，日本明显处于劣势，日元贬值压力不会轻易消失。

　　日本总务省最新数据显示，9月份日本核心消费价格指数同比上升3.0%。如果不考虑2014年安倍内阁提高消费税导致物价短期内上涨的特殊情况，9月份通胀创1991年8月以来的最高水平，令习惯了通缩的日本民众很不适应。

　　从年初至今，日元对美元年内已贬值约30%。根据日本央行的数据，资源涨价叠加日元大幅贬值，导致企业物价连续19个月同比大涨，9月企业物价指数同比升幅达9.7%。

　　一方面，对大多数企业来说，由于缺乏提价话语权，或担心将成本上升压力转移至消费端会造成客户流失，不得不默默承受，苦不堪言。

　　另一方面，消费者也被商品普遍涨价困扰。民间机构一项调查说日本涨价商品将达1.8万余种，仅10月就有6000多种商品价格上调。日本民众在接受新华社记者街头采访时表示“没有办法”，只得“尽量在家用餐”。

　　如何摆脱眼下困境，日本并无良策。当局坚持超宽松货币政策日益受到诟病，但加息却是日本经济难以承受之重。观察人士认为，当前日本无法加息，至少有三大“苦衷”。

　　首先，加息抑制需求。日本经济复苏乏力，长期受到需求不足困扰。日本央行行长黑田东彦认为，日本当前面临的是输入型通胀，不是央行所期待的需求扩张型通胀，不仅不能刺激消费，反而抑制需求。

　　其次，加息将对日本财政形成重压。长期持续的超宽松货币政策使政府财政缺乏约束力，不断大胆借债。如果央行加息1个百分点，政府每年需支付的利息就要增加约10万亿日元。

　　此外，加息加重企业债务负担。很多中小企业在新冠疫情下本已生存艰难，加息会使这些企业面临破产风险。同时，加息会抑制消费需求，令市场面临萎缩风险，将对企业经营不利。

　　黑田东彦多次表示，在美联储强势加息背景下，日本央行即使小幅加息，也不可能扭转日元大幅下滑的趋势，反而可能危及日本经济复苏。

　　对于超宽松货币政策或将在明年有所调整的猜测，日本央行委员安达诚司日前表示，现在上调利率“负面效果很大”，“如果负面影响持续累积，日本再次陷入通缩的可能性会加大”。当下世界经济风险不容忽视，调整超宽松货币政策“为时尚早”。

(责编：贾文婷、燕勐)

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