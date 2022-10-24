本报记者 李嘉宝

9月24日，浙江省湖州市德清县雷甸镇，当地学生参加“探秘机器人，点亮未来梦”主题科普活动，在互动体验中感受人工智能的魅力。

姚海翔摄（人民图片）

全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%；中国政府2021年的科技创新支出超过1.07万亿元，比2012年增长92.2%；全球创新指数排名中，中国从2012年的第34位上升到2022年的第11位……近期，中国在科技创新领域的一组数据引发海外媒体热议。

巴基斯坦《科技时报》网站日前报道称，随着中国政府在科技创新方面的支出大幅增加，中国在过去10年里显著提升了科技实力和创新能力。西班牙《先锋报》关注中国一系列科技创新成果，并由衷赞叹：“中国持续在科技领域取得里程碑式的成就。”

创新发展，辉煌十年

10月12日，“天宫课堂”第三课在中国空间站开讲，新晋“太空教师”陈冬、刘洋、蔡旭哲为广大青少年带来一场精彩的太空科普课。这是中国航天员首次在问天实验舱内进行授课。对于这次“太空授课”，俄罗斯卫星新闻网、新加坡《联合早报》等多家外媒以图文方式进行了报道，认为这些“神奇课程”的背后，是中国太空探索不断取得创新和突破。

近年来，中国在一大批核心技术上纷纷取得突破，重大科技成果竞相涌现——“天问”探火星，“嫦娥”登月球，“神十三”和“天和”核心舱成功对接，“深海勇士号”“奋斗者号”“海斗一号”等研制成功……法国《世界报》称，中国已跻身世界科学大国行列。

欧洲《现代外交》网站关注中国人工智能的创新发展发展。报道称，在中国，人工智能是创造新产业模式的重点发展领域之一。智能家居、智能可穿戴设备和智能机器人都将成为得到支持的重点项目。中国企业抓住新科技革命的历史机遇，大力发展人工智能产业。可以预见，智慧技术和产业将为中国经济新常态注入新动力。

阿根廷《号角报》重点报道了中国5G研发和应用场景深度拓展。报道称，中国构筑了世界上最大的光纤网络，覆盖了整个国家的城市和农村中心地区。在此基础上，中国集群通信系统行业取得长足发展，远远领先于美国和欧洲。中国的5G基站已经超过了全球总数的60%。中国有望通过加快部署物联网，实现将实体经济与数字设施相结合的目标。

欧洲专利局发布的研究报告显示，中国在科技创新和专利申请方面势头强劲，尤其是在新能源、数字技术等关键领域，已经成为全球创新的“重要集聚地”。《日本经济新闻》评论称，中国战略性地投入人力和资金，正朝着到本世纪中叶成为世界科技强国的目标稳步前进。

阿根廷“亚洲报道”网站日前刊文称，中国在创新发展的道路上经历了辉煌的十年，取得了世界其他国家和地区无法比拟的成就。中国将沿着这条道路继续前进，并致力于完成“十四五”规划中的创新目标。

极大激发创新动能

中国科技创新的澎湃活力源自哪里？这是不少外媒感兴趣的话题。

日本《产经新闻》日前报道，中国正在加快推进本国工业的“核心技术”自主进程。中国领导人强调健全关键核心技术攻关新型举国体制，强调发挥中国体制“集中力量办大事”的特色，强化党和国家对重大科技创新的领导，发出了“加快实现科技自立自强”的号召。在中国的“十四五”规划中，重点提到了人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、空天科技等“事关国家安全和发展全局的基础核心领域”。

阿根廷“亚洲报道”网站指出，过去10年，中国政府和产业界都格外注重创新发展，以科技创新作为可持续增长的引擎。在向创新驱动型发展转变的背景下，中国产业升级取得重大进展：从以轻工业为主的出口导向型产业向资本密集型、自主创新型产业转变。这种转变启动了新的增长引擎，开启了新的业务形式。

科技创新，关键在人才。近年来，中国极大激发各类创新主体和科研人员的积极性创造性，培养了一大批本土科技人才，引发海外外媒高度关注。统计数据显示，中国每万名就业人员中研发人员数量，由2012年的42.6人年提高到2021年的75.3人年；中国内地入选全球“高被引科学家”数量，由2014年的111人次提高到2021年的935人次。

日本《日经亚洲》指出，目前，中国的科研论文数量及被引用次数均居世界首位，有助于增强中国未来产业竞争力。

肯尼亚《星报》称，如今，中国拥有世界上最多的科技人才。人工智能、机械工程、大数据等成为中国大学的热门专业。

俄罗斯卫星通讯社认为，在研发工作和人才培养上的高额投资、战略规划制定、国家领导层面的关切以及巨大的国内市场，这些都是中国在科技道路上取得成功的原因。

推动世界科技进步

10年来，中国实施开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，与161个国家和地区建立了科技合作关系。近年来，随着“一带一路”创新之路加快铺就，中国对外人文交流、共建联合实验室、技术转移、科技园区合作等蓬勃开展，为世界科技进步和可持续发展作出了更多贡献。

肯尼亚主流广播电台Capital FM认为，中国将在寻求征服新的科技前沿、推动经济发展的同时，进一步提高创新水平。这些创新技术不仅会在中国使用，还会在那些有中国项目的国家和地区部署。该报道认为，“强大的中国对每个人都有益处。犹如一座果园，时令正好，可以采摘果实，为更多人补充营养”。

肯尼亚《星报》刊文称，近年来中国帮助非洲在网络信息领域实现跨越式发展。中国与南非合作建成非洲第一个5G独立商用网络，由中国提供资金和技术支持的塞内加尔国家数据中心也已经启用。

菲律宾《马尼拉时报》称，中国具备强大的工业产能和强大的科技实力，是菲律宾加速经济发展道路上积极、可靠的伙伴。

巴基斯坦媒体《今日巴基斯坦》表示，在中巴经济走廊的框架下，巴基斯坦与中国加强职业教育合作，共同培养农业科技人才，助力巴基斯坦实现农业现代化。

芬兰《赫尔辛基时报》关注到，中国航天事业快速创新发展，并在许多方面助力了其他发展中国家的太空探索。

(责编：贾文婷、燕勐)