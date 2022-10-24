世界瞩目中共二十大，进一步认识到中国发展是属于全人类进步的伟大事业，进一步增强对中国全面建设社会主义现代化国家的信心，进一步感受到中国推动构建人类命运共同体的坚定决心

“中共二十大不仅对中国意义重大，也将对世界产生重要影响”“中国式现代化将给各国提供重要启示和借鉴”“中共二十大报告强调推动构建人类命运共同体，这对世界来说非常重要”……中国共产党第二十次全国代表大会举世瞩目。国际社会持续深入解读习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作的报告，从中把握中国继续逐梦前行、与各国合作共赢的光明前景，认为中共二十大不仅为中国发展提供重要政治指引，将推动中国实现更大发展与繁荣，也为中国人民同世界人民携手开创人类更加美好的未来擘画了新蓝图、注入了新动力。

世界瞩目中共二十大，进一步认识到中国发展是属于全人类进步的伟大事业。新时代十年，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国共产党和中国人民书写的成功故事，对世界具有深远影响。“中国共产党以负责任的态度领导国家实现持续发展，展现了政治远见和政治智慧”“中国特色社会主义和中国的治理体系已成为为人民谋幸福的成功典范”“实践表明，中国共产党开创的事业造福的不只是本国人民，还有全世界”……国际社会从不同角度解读新时代的中国取得的伟大成就，探寻中国经验对各国克服发展挑战、实现振兴梦想的借鉴意义。俄罗斯国际事务理事会网站文章指出，中国经济奇迹为那些仍在寻找自身发展道路的国家提供了经验和榜样。

世界瞩目中共二十大，进一步增强对中国全面建设社会主义现代化国家的信心。今日之中国，不仅是中国之中国，而且是世界之中国。党的二十大报告科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。“中共二十大作出的决定将为中国下一阶段发展提供一个清晰的愿景”“相信中国共产党将继续带领中国沿着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的道路不断前行”“面向未来，中国有信心创造新的更大奇迹”……国际社会展望中国发展进步的美好前景，相信朝着全面建设社会主义现代化国家目标砥砺前进的中国，将为变乱交织的世界增添稳定性和确定性，为中国同各国互利合作开辟更广阔空间。

世界瞩目中共二十大，进一步感受到中国推动构建人类命运共同体的坚定决心。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。习近平总书记指出，只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，充分展现了中国共产党的博大胸怀和使命担当。“中共二十大将引领中国继续致力于维护世界和平，推动构建更加公正的国际秩序，团结人类进步力量共同应对贫富差距、气候变化等重大问题”“中国共产党必将带领中国迈向另一个里程碑，继续为世界和平、进步和繁荣作出更大的贡献”“构建人类命运共同体是让中国梦惠及全世界的更大愿景”……国际社会普遍期待在中国共产党的领导下，中国为人类和平与发展的崇高事业贡献更多智慧和力量。

中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。新时代新征程上，中国共产党人将不断拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航，必将为人类进步事业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 06 版）

(责编：贾文婷、燕勐)