新华社明斯克10月23日电（记者鲁金博）圣彼得堡消息：21日至23日，首届圣彼得堡大学生中国文化艺术节在俄罗斯圣彼得堡国立大学举办。

艺术节由中国驻圣彼得堡总领事馆主办，圣彼得堡国立大学孔子学院承办。艺术节期间，举办了中国诗词诵读大赛和中国戏剧台词表演大赛。来自莫斯科、圣彼得堡等俄罗斯各地的数十名中文学习者参加了比赛。

参赛者诵读了中国古典诗词和现代诗歌，还表演了话剧《龙须沟》选段、京剧《空城计》选段、话剧《李白》选段等。

俄罗斯国立高等经济学院的安娜斯塔西亚凭借朗诵席慕蓉的《爱你》、圣彼得堡国立大学的克里斯蒂娜凭借朗诵李白的《把酒问月》获得诵读赛并列第一名。克里斯蒂娜还凭借她在话剧《李白》中对角色惟妙惟肖的演绎获得表演赛冠军。

圣彼得堡国立大学孔子学院俄方院长马义德说，比赛展示了同学们的风采和学习汉语的成果，这有助于增进俄罗斯人民对中国历史和文化的了解，增进两国人民的友谊。

与圣彼得堡国立大学合作建立孔子学院的首都师范大学国际文化学院副院长王丽华视频致辞时说，同学们在诗词诵读和戏剧表演中体会到中国文化艺术的无穷魅力，祝同学们在艺术的舞台上尽情绽放美丽的青春。

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