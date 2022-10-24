新华社北京10月22日电 近日，世界政党政要和社会各界继续致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大成功举行。

马拉维大会党主席、总统查克维拉表示，习近平新时代中国特色社会主义思想充满活力，马拉维大会党坚信，中共二十大将指引中国在社会主义建设新征程上取得新成就，惠及中国人民和全世界。

巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，中共二十大擘画中国未来发展蓝图，为中国现代化新征程提供行动纲领，对中国乃至世界都具有重要意义。

莱索托民主大会领袖、联合政府副首相莫霍图表示，在伟大的中国共产党开启新的征程之际，莱民主大会期待同姊妹般的中国共产党加强双边关系，深化双方合作。

尼泊尔共产党（联合马列）领导人、联邦院主席迪姆希纳表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国在经济和科技发展方面取得令人钦佩的巨大成就。

密克罗尼西亚联邦国会议长西米纳表示，密中相互友好和支持给两国人民带来了实实在在的利益。在中共二十大举行的喜庆时刻，密联邦国会和人民向中国致以良好的祝愿。

法国共产党全国理事会主席、参议院副议长洛朗表示，中共二十大对中国乃至整个世界都至关重要。当前人类面临诸多挑战，大会传递的发展、和平、共享的信号令人期待。

东帝汶重建全国大会党主席、前总统夏纳纳表示，中国是东帝汶值得信赖的朋友和伙伴，我们赞赏中国为支持发展中国家所作的努力。

巴基斯坦人民党主席、外交部长比拉瓦尔表示，中共二十大在中国迈向发展与繁荣新征程的关键时刻举行，坚信此次大会将推动中国顺利实现第二个百年奋斗目标。

黎巴嫩自由国民阵线主席巴西勒表示，中共二十大对中国共产党、中国和中国人民具有重要里程碑意义，将为中国走向更加光明的未来描绘新的蓝图，推动中国和中华民族迈入进步与发展的新阶段。

巴西进步党主席、总统府民办主任诺盖拉表示，中共二十大是具有重大历史意义和重要国际影响的一次大会。巴西珍视同中国的关系，希不断深化双方交流合作，更好造福两国人民。

克罗地亚社会民主党主席格尔宾表示，中共二十大具有重大意义，相信大会制定的方针政策将促进两党和两国友好合作关系的发展。

巴勒斯坦人民党总书记萨利希表示，相信中共二十大将进一步推动实现中华民族伟大复兴，弘扬全人类共同价值。

也门改革集团总书记阿尼斯表示，中共十八大以来，中国所取得的伟大成就引领世界发展，中共在为人类谋进步、为世界谋大同事业中发挥了重要作用。

乌干达全国抵抗运动总书记陶德旺表示，近年来，中国共产党在脱贫攻坚、绿色发展、科技创新、抗击新冠肺炎疫情等各领域取得举世瞩目成就。乌抵运相信中共二十大必将进一步推动中国发展和繁荣。

塞浦路斯劳动人民进步党总书记斯蒂芬努表示，中国共产党在过去一百年中开创了中国社会、经济、文化发展的新道路，中共二十大必将深刻影响中国的未来发展。

此外，发来贺电贺函的还有刚果（金）“刚果民主力量联盟”议会党团主席、参议长巴哈蒂，黑山社会民主党主席、政府副总理拉什科·科涅维奇，斯里兰卡自由党主席、前总统西里塞纳，尼泊尔共产党（联合社会主义）主席、前政府总理尼帕尔，马拉维民主进步党主席、前总统穆塔里卡，罗马尼亚国家与人民同行党主席、前政府总理登奇勒，尼日利亚前总统奥巴桑乔，泰国前总理阿披实，埃塞俄比亚人民代表院前议长阿巴杜拉，埃及爱国运动党主席、少将拉乌夫，尼泊尔农工党主席比久克切，巴基斯坦伊斯兰神学会主席拉赫曼，巴基斯坦伊斯兰促进会主席哈克，吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫，哈萨克斯坦人民党主席叶尔特斯巴耶夫，乌兹别克斯坦生态党主席奥布洛穆罗多夫，阿尔及利亚未来阵线主席贝莱德，黎巴嫩阿拉伯统一党主席瓦哈布，苏丹大会党主席迪加尔，布隆迪争取民族进步统一党主席恩库伦齐扎，布基纳法索争取民主和进步大会主席孔博伊戈，佛得角非洲独立党主席塞梅多，赞比亚社会主义党主席蒙贝，阿根廷激进党全国代表大会主席马内斯，巴西民主工党主席卢皮，智利共产党主席泰列尔，秘鲁“与你同行”党主席比奥莱塔，秘鲁人民力量党主席藤森庆子，亚美尼亚繁荣亚美尼亚党主席察鲁基扬，白俄罗斯自由民主党主席盖杜克维奇，波兰人民党最高委员会主席帕夫拉克，芬兰共产党主席塔斯蒂宁，加拿大共产党领袖罗利，埃及社会主义党总书记沙班，哥伦比亚自由党总书记桑切斯，厄瓜多尔共产党总书记阿拉尔孔，格林纳达民族民主大会党总书记巴里，巴拿马民主革命党总书记德·莱昂，丹麦共产党主席赫丁、国际书记延森，英国新英国共产党总书记布鲁克斯，爱尔兰共产党总书记麦卡坦，共产党（意大利）总书记里佐，多米尼克工党副领袖乔治，德国左翼党国际委员会联合主席加勒特、福格勒，欧洲议会左翼党团议员、西班牙共产党国际书记皮内达，马耳他国民党国际书记卡拉希翁，俄罗斯联邦公众院主席米赫耶娃，库克群岛文化发展部部长乔治·安金，南非议会省务院常务副主席卢卡斯，智利参议院外委会主席金塔纳、众议院外委会主席赫兹，日本创价学会名誉会长池田大作，韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭，柬中关系发展学会会长谢莫尼勒，马尔代夫人民议会马中友好小组主席伊克拉姆，斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席马延塔，泰国暹罗智库主席徐二明，南非工会大会总书记费托，亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相，英国议会上院议员奥尼尔勋爵，英国“社会主义中国之友”网站联合编辑贝内特，欧洲议会交通旅游委员会副主席、欧中“一带一路”文化旅游委员会主席乌伊海伊，加拿大和平大会主席菲格洛亚，太平洋岛国发展论坛秘书长索洛·马拉，国际农业发展基金驻华代表马泰奥等。

日本立宪民主党、印尼民主斗争党、马来西亚人民公正党、缅甸全国民主联盟、突尼斯民主爱国人士统一党、阿根廷共和国方案党、巴西劳工党、哥斯达黎加广泛阵线、智利社会党、多米尼加现代革命党、秘鲁共产党（团结）、匈牙利青民盟、法国共产党、希腊共产党、意大利共产党、挪威共产党、西班牙联合左翼、印度共产党（马克思主义）中央委员会、黎巴嫩联盟党中央委员会、厄立特里亚人民民主与正义阵线中央委员会、乌拉圭人民参与运动全国执行委员会、保加利亚共产党中央委员会、摩尔多瓦社会主义者党执行委员会、摩尔多瓦共产党人党中央委员会、西班牙“我们能”党国际部、赤道几内亚外交部、世界和平理事会秘书处、蒙古社会民主妇女联盟、利比亚青年领袖运动、特立尼达和多巴哥人民民族运动党青年团、意大利共产主义青年联盟、越南友好组织联合会等也来电来函致贺。

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