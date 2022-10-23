人民网雅加达10月23日电 （记者张杰）当地时间22日，由印尼阿拉扎大学孔子学院和印尼书法家协会联合主办的“2022传承书法——全国书法比赛决赛仪式暨书法展览”在印尼阿拉扎大学礼堂举行。

书法作品展现场。印尼阿拉扎大学孔子学院供图

印尼阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼（Murni Djamal）、中方院长牛海涛，印尼书法家协会荣誉董事长胡素丹、董事长兼印尼客属联谊总会总主席叶联礼、理事会主席兼本次活动组委会主席阮渊椿出席并致辞。阿拉扎大学孔子学院印尼方院长菲力及决赛评审团成员也出席了此次活动。

穆尼在致辞中表示，希望通过举办本次活动，带动更多的印尼朋友领略汉字的美妙和中国文化的丰富内涵，进一步深化两国人民的友好交流。

牛海涛在开幕式上介绍了本次书法比赛暨展览相关筹备工作情况。阮渊椿、胡素丹、叶联礼等嘉宾表示，中国书画艺术源远流长，希望通过本次活动，发掘更多新一代书法文化传承接班人。

经上述评审团成员评审后，印尼2022全国书法比赛决赛评出青少年组第一名1人，第二名2人，第三名3人；成人组第一名1人，第二名2人，第三名4人。另有数人获得青少年组和成人组的优秀奖。

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