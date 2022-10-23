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美知名专家痛斥西方民主：“1950年以来最残暴的国家一直是美国”

2022年10月23日10:37 | 来源：央视新闻客户端
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近日，有媒体曝光了一段联合国秘书长前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯的一段讲话，他痛斥西方民主制度的虚伪，并表示，自1950年以来，全世界最残暴的国家一直都是美国。

9月29日，杰弗里·萨克斯在希腊的一个论坛上作为嘉宾发言。在发言中，他痛斥以美国为代表的所谓“西方民主”赤裸裸的双标性，却遭到论坛主持人多次打断。

美国哥伦比亚大学经济学教授 杰弗里·萨克斯：当我审视自己的国家美国时，它是一个半民主的，在白人主导的等级制度下充斥着种族主义的国家，旨在维护精英阶层的特权，这就是1787年美国制定宪法的初衷。美国是一个蓄奴、执行种族灭绝政策的国家，为了白人的利益屠杀北美原住民，然而令人诧异的是，时至今日，尽管社会比过去多元化了，但美国实际上依然是老样子。我想指出的是，我们默认民主国家就是好的，然而在整个19世纪期间，全世界最残暴的国家，可能也是当时所谓民主程度数一数二的国家英国，它可以对内实行所谓的民主制度，但同时却对外无情地挥舞帝国主义的屠刀。从1950年至今，全世界最残暴的国家一直都是美国。

论坛主持人：杰弗里 ，停下来。杰弗里，杰弗里，我是主持人，够了。

美国哥伦比亚大学经济学教授 杰弗里·萨克斯：好，我说完了。

责任编辑：代根华

(责编：崔译戈、杨牧)

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