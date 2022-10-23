新华社东京10月23日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构等单位日前发布公报说，日本研究人员对“隼鸟2号”探测器从小行星“龙宫”采集的气体样本进行分析发现，该气体样本含有太阳风和地球大气的混合物。相关论文已发表在美国《科学进展》杂志上。

日本宇宙航空研究开发机构、九州大学、茨城大学等单位日前联合发布新闻公报说，“隼鸟2号”探测器执行了世界首个从近地小行星带回气体组分的航天任务。在“隼鸟2号”回收舱着陆地球约30小时后，研究人员对回收舱从小行星“龙宫”带回地球的样本中所含气体组分进行了抽出、采集和质谱分析。之后，部分气体样本被分发给日本国内外研究机构，研究人员对气体组分进行了精确的同位素分析。

分析发现，从小行星“龙宫”采集的气体主要包含氢、氦、氖、氩、氮等成分。更精确的同位素分析显示，气体样本中氦的同位素氦-3所占比例大约是地球大气的100倍，氖的同位素组成比例也与地球大气不同。

通过分析氦、氖和氩的元素丰度比例以及氦的同位素组成比例，研究人员认为，该气体样本含有太阳风和地球大气的混合物。研究人员推测，氮和氩很可能是样本返回地球时被混入的地球大气成分，而氦和氖则来自小行星“龙宫”，它们被太阳风“搬运”到小行星表面。

研究还发现，这些气体成分与地球上发现的一些特殊陨石中检测出来的稀有气体的特征相似，很可能保留了太阳系形成时的特征。这项研究将为探索太阳系初期面貌提供新线索。

“隼鸟2号”小行星探测器于2014年发射，2018年6月抵达小行星“龙宫”附近并采集了岩石样本。搭载样本的回收舱于2020年12月返回地球，“隼鸟2号”则继续飞往其他小行星。

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