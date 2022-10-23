人民网北京10月23日电 （张荣）中国共产党第二十次全国代表大会于16日在北京开幕，大会的召开引发各国学者广泛关注。

全球化智库（CCG）巴西高级研究员、金达尔全球大学副教授华一卿在接受人民网独家专访时高度评价中国近十年取得的发展成就。她表示，在习近平总书记的领导下，中国共产党带领中国人民消除了绝对贫困，全面建成了小康社会，城乡差距大幅缩小。

全球化智库(CCG)巴西高级研究员、金达尔全球大学副教授华一卿。受访者供图

华一卿现居上海，她表示切身体会到了中国近五年的高速发展，最令她印象深刻的是中国人民展现的创造力与中国擘画的宏伟发展蓝图。“在我看来，中国共产党是这一发展蓝图的伟大推动者，也是中国社会各界实现这一蓝图的重要纽带”。

党的十八大以来，中国经济总量占世界经济比重从11.4%上升至18%以上，对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右。华一卿认为，中国经济在世界经济中地位上升，为全球经济增长作出了贡献。“就巴西而言，中国经济的高速发展促进了其对大宗商品的需求，尤其是在2020年疫情最严重的时候，来自中国的进口降低了巴西经济的放缓速度”。

近十年来，中国不仅经济发展成绩斐然，也高度重视生态文明建设。华一卿非常认同习近平倡导的“绿水青山就是金山银山”理念。她指出，中国在环境保护方面采取了大量措施，“将人与自然和谐共生的理念纳入了指导其在国内外各领域发展的一系列政策中”。此外，中国启动了全球最大规模碳市场，停止向境外的新建煤炭开采和新建煤电项目提供融资，提出力争在2060年实现碳中和，并积极推进“一带一路”建设与联合国2030年可持续发展议程目标相契合。

华一卿认为，中国有很多值得分享的发展经验。她指出，目前，中国已在消除贫困和提供优质教育方面完成了联合国2030年可持续发展议程中提出的可持续发展目标，并正在努力实现其余目标。

当前，疫情仍然严峻，国际安全形势动荡，全球经济恢复仍然缓慢。华一卿认为，中国提出了发展蓝图并在努力实现这些愿景，当前地缘政治复杂多变，各国应保持谦虚态度，通过建立互信机制、加强对话等方式推动共同发展，加强全球治理。（实习生马玉杰、刘张靖雪对本文亦有贡献）

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