新华社北京10月22日电题：“这是一次具有里程碑意义的大会”——国际社会热议中共二十大对中国和世界的深远影响

新华社记者

连日来，中共二十大受到国际社会持续高度关注。在中共二十大胜利闭幕之际，海外人士纷纷表示，此次大会具有重要里程碑意义，不仅对中国产生深远影响，也为世界各国携手应对挑战、实现共同发展注入动力。相信在中国共产党坚强领导下，中国将不断以新发展为世界提供新机遇，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界作出新的贡献。

指明前进方向，确立行动指南

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，中共二十大科学谋划了中国在未来五年乃至更长时期的目标任务和大政方针，大会作出的决策部署对中国共产党带领中国人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴具有十分重大的意义。

斯里兰卡人民阵线党领袖、前总统马欣达认为，在习近平总书记的坚强领导下，中国实现了第一个百年奋斗目标，在当今世界发挥着越来越重要的作用。中共二十大将成为中国特色社会主义建设中一座新的里程碑。

“这是一次具有里程碑意义的大会，不仅对中国人民十分重要，对于世界来说同样如此。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中共二十大将引领中国人民继续建设中国式现代化，在前进道路上实现新发展，为世界带来新机遇。

卢旺达大学政治学系高级讲师伊斯梅尔·布坎南到访过中国多座城市，目睹中国扶贫脱贫、发展繁荣的成功故事。他说，中国的发展成就令人赞叹，人民的幸福生活看得见、感受得到，相信中共二十大作出的决策部署将引领中国经济社会发展取得新成就。

“中共二十大展现了中国对自身发展以及应对复杂动荡国际形势的信心。”俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜连日来持续关注中共二十大。她认为，中国未来将加快建设高质量教育体系，深入实施科教兴国战略，全面提高人才自主培养质量，增强自主创新能力。

波兰议会波中友好小组前主席彼得·加齐诺夫斯基指出，近十年来，中国在经济建设、社会治理等方面取得突出成就，人民生活水平再上新台阶。中共二十大具有重要历史意义。相信中国将继续全面深化改革，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，同世界各国共享发展机遇、实现互利共赢。

创新理论扎实实践，展现高超执政能力

十八大以来，中国共产党勇于进行理论探索和创新，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，取得重大理论创新成果，集中体现为习近平新时代中国特色社会主义思想。海外人士普遍表示，中共二十大是外界进一步读懂中国、读懂中国共产党、深入了解中共治国理政理念和经验的重要窗口。

“中共二十大是一次引领未来的大会，既是对实际工作的引领，也是对理论创新的推进。”老挝人民革命党中央办公厅副主任京培说，中共二十大报告提出的“坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，坚持胸怀天下”，既是对过往经验的系统总结，也为未来工作提供科学指引。

“中共二十大制定了路线图，为世界了解中国未来前进之路提供了好机会。”一直关注中国发展的多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格指出，中国在全球赢得尊重，得益于中国共产党领导下中国的经济社会发展取得巨大进步，中共执政能力令人钦佩。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克注意到，“人民”是中共二十大的高频词之一，“中国共产党从人民中走来，始终坚持人民至上”。他指出，中国式现代化是中共坚持守正创新的典型例证，丰富和发展了人类文明新形态。

“中国人民对自己所选择的道路越来越自信。”韩国韩中城市友好协会会长权起植根据自己多次到访中国的观察这样说。他认为，实现现代化并不只有一条道路。中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，说明中国式现代化是适合中国国情的正确道路。

越南越中友好协会副主席、战略与国际关系发展研究中心高级顾问阮荣光曾在北京工作过9年，翻译过很多中共党建和国家治理方面的理论专著，到访过中国多个城市和乡村，见证中国农村地区面貌巨大变化和城乡差距不断缩小。在中共二十大闭幕之际，他指出，中国共产党敏锐洞察党内和中国社会存在的问题，为解决问题把准了脉、用对了药，采取了一系列扎实举措，使中国发生了巨大变化，这为其他国家的执政党提供了宝贵经验。

“中国共产党有不断适应和创新的能力，以满足时代的需要。”英国东亚委员会秘书长麦启安评价说。他非常关注高质量发展和中国的系统性政策举措，认为中国在应对环境和气候问题方面的政策明显展现出综合性和协调性，这在世界上“表现突出”。

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心主任马哈茂德·哈桑·汗对“坚持胸怀天下”深有感触。他认为，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，积极参与全球治理体系改革和建设，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。中国未来进一步发展繁荣符合国际社会的共同期待，将不断凝聚国际合作的力量与共识。

提振信心生发动力，提供全球机遇

不少海外人士表示，中共二十大为面对巨大挑战的世界提振了信心、注入了动力，让人受到鼓舞、激励。他们期待中国不断以新发展为世界提供新机遇，期待中国共产党在新的历史起点上为世界作出更大贡献。

“中国拥有巨大潜力，中国的发展模式正激励着世界。”几内亚比绍前总理安东尼奥·阿图尔·萨尼亚说。萨尼亚曾多次访华，见证中国的发展繁荣，也推动双方的务实合作。他说，中国农技专家在几比开展了数万人次的技术培训，培育推广水稻良种，提高了产量，极大推动当地农业发展。去年，两国签署共建“一带一路”合作文件。“几比和中国一直保持合作、友好和兄弟般的关系，几比人民对此心怀感激。”萨尼亚相信，中共二十大作出的战略部署将为推动世界经济复苏作出新贡献、为世界发展带来新机遇。

中共二十大期间，“中国式现代化”成为不少外国专家学者关注和研究的新课题。埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法指出，中国式现代化取得的成就鼓舞世界特别是发展中国家，这一道路对其他发展中国家寻找适合自身的发展道路具有启发借鉴意义。中国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升，中国将在国际舞台上发挥更大作用，“这将提振世界的信心，为全球经济摆脱新冠疫情影响注入动力”。

当前，世界百年变局不断演进，单边主义、保护主义甚嚣尘上，经济全球化遭遇逆流。古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多认为，在全球面临诸多挑战的背景下，中共二十大具有重要意义。中国全面建设社会主义现代化强国，覆盖人口多，影响范围大，“将为各国人民带来极为可贵的发展新机遇”。

在土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢看来，中共二十大不仅对中国和世界具有重要意义，而且“将对世界持续产生影响”。他强调，中国在全球治理方面发挥着重要作用，中国关注世界发展问题并提出共建“一带一路”等倡议，展现了负责任大国的担当。

“中国坚定支持经济全球化，推动贸易和投资自由化便利化，中国的努力值得称赞。”墨西哥城自治大学国际政治研究员爱德华多·齐利指出，中国向世界展现出负责任大国的担当，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议将为维护世界和平、促进共同发展注入新的动力。

以近年来非洲国家和中国合作的丰硕成果为例，尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱指出，中国愿意为其他国家发展提供帮助，中国的发展将继续对世界产生重要积极影响。他期待国际社会从中共二十大中汲取和发现更多中国智慧、发展方案、合作机遇，共同推进全球治理、应对全球挑战。

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