新华社日内瓦10月22日电 通讯：“青年鲁班”向世界展示中国的工匠精神

新华社记者陈俊侠

在日前举行的2022年世界技能大赛特别赛瑞士赛区比赛中，中国22岁小伙李德鑫参加家具制作项目角逐并勇夺金牌，这位“青年鲁班”向世界展示了中国的工匠精神。

据介绍，这是中国代表团在本届世界技能大赛特别赛上取得的首枚金牌，也是中国自参加世界技能大赛以来在家具制作项目上夺得的首枚金牌。李德鑫赛后在接受新华社记者专访时表示，好的比赛成绩是经过长时间科学、系统训练之后取得的。

他的指导专家刘晓红则表示：“科学的训练方法成就了李德鑫的金牌。他的作品之所以好，关键在多项技能方面技艺高超，在严苛的比赛评选中脱颖而出。”

此次家具制作比赛要求所有18名选手各自制作一张同一样式的立式柜，主要模块包括柜体、腿架、门板、抽屉、贴皮等，选手们还需要对作品进行打磨修整、五金安装等操作。在比赛项目约140个评分点的综合评选中，李德鑫的作品以其超高的精准度而体现出来的精美最终获得冠军。

回顾比赛过程，刘晓红用“绝非易事”四字来形容。她说：“这次特别赛的尺寸公差要在正负0.5毫米之内，这意味着柜子的多个零部件之间组装后的累积公差都不能超过正负0.5毫米。比如四条腿，其中一条腿的尺寸公差超过0.5毫米裁判就给零分。”

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。中国代表团10月上旬至11月下旬分赴德国、瑞士、法国、芬兰、奥地利、韩国、日本7个国家参加34个项目的比赛。

李德鑫表示，自己参加世界技能大赛可以向各国优秀选手学习，同时也通过自己的技艺向世界展示中国的“工匠精神”，展示中国家具制作的高超水平。

他说：“中国独特的木工文化在灿若星河的世界文化里显得特别耀眼，是一颗光芒万丈的明星。我们以比赛为契机，不仅要向世人展示中国技能，更要向世人宣传中国传统木作文化的精神，这是一种工匠精神、鲁班精神。”

他表示，中国选手在比赛时也经常融入中国的传统榫卯结构和家具样式，这宣传了中国文化，让更多的传统木作技艺更好地展示给世界。“我们要让世界人民对我们的鲁班精神和木作文化更加了解。”

李德鑫2021年毕业于江西环境工程职业学院家具艺术设计专业，目前是该校教师，曾获得全国技术能手、全国青年岗位能手称号。他说，传统木工是中国文化的重要组成部分，木作文化从古至今贯穿着中华民族的历史。自己的理想就是要把传统的木作文化融入生活，让青年人对中国独特的木作文化产生强烈的自豪感、自信心。

在李德鑫看来，他是幸运的，因为赶上了国家高度重视技能人才队伍建设、大力发展职业教育和技工教育的黄金时代。国家一系列政策红利的释放，让有志于职业技术的人才有了更多用武之地，工匠精神也得以薪火相传。他说：“我认为，在这个黄金时代，未来一定有更多的大国工匠涌现。”

刘晓红表示，中国已经是世界第一家具制造大国，也是第一家具出口大国，在全世界人民的家具消费中发挥着举足轻重的作用。“中国家具行业因实行标准化、工业工程化，依靠精益生产和精湛管理，其制造技艺已经处于世界领先水平。”

(责编：崔译戈、杨牧)