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中国图书在法兰克福书展备受关注

2022年10月23日06:00 | 来源：新华网
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新华社法兰克福10月21日电 通讯：中国图书在法兰克福书展备受关注

新华社记者张毅荣 何丽丽

“中国展台我每年必逛，这些丰富精美的书籍总能帮助我更好了解中国的不同方面。”在2022年德国法兰克福书展上，来自比利时的年轻文化工作者夏洛特一边在中国展台前流连挑选，一边对记者说。

作为全球规模最大的出版行业展会，本届法兰克福书展于18日开幕，将持续至23日，吸引了来自95个国家和地区的4000多家参展商参展。

中国外文局（中国国际出版集团）、中国图书进出口（集团）有限公司（以下简称“中图集团”）等组织国内上百家出版单位，携千余种精品图书、期刊等参展，内容涵盖政治、经济、文化、历史、科技、中文教育、童书等不同领域，吸引了大量出版界专业人士和普通读者。

来自慕尼黑的退休教师斯特凡告诉记者：“自从在社区学校上过几堂中国专题课后，我对历史悠久的中华文明和快速发展的现代中国充满好奇。我觉得仅从报纸、电视上了解中国是不够的，所以这次逛书展，我专门安排了时间参观中国展台。”

施奈德在法兰克福从事咨询工作，与中国企业和机构合作了20余年。此次书展，他专程寻找和中国相关的政治经济读物，希望了解中国的最新发展，“我对‘一带一路’相关内容最感兴趣，希望通过有关读物获取一些业务上的灵感。”

阿塞拜疆东-西出版机构负责人谢维尔·伊斯梅洛娃对记者表示，她所在机构曾经把阿塞拜疆著名诗人的诗歌翻译介绍到中国，目前正准备出版中国时政类书籍，“我们希望能让更多阿塞拜疆读者了解中国的改革和取得的成就，进一步加强与中国出版界的合作。”

德国读者罗克萨阅读过很多与中国相关的书籍，尤其对中国哲学思想感兴趣。她说，期待未来能有更多中英双语书籍，方便外国读者更深入地理解中国文化。

中图集团德国代表处首席代表任蕾说，近几年，越来越多的中国书籍走出国门，其中童书、知名作家小说、中国传统哲学、中医药等题材在欧洲尤其受到欢迎。“书籍架起了中外沟通的桥梁。我感觉尤其明显的是，如今我们的版权经理对外交往渠道越来越多元化，专业水平越来越高，这一市场正变得越来越活跃、成熟。”

(责编：赵欣悦、白宇)

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