新华社爱尔兰科克10月22日电（记者张琪）爱尔兰科克大学孔子学院建院15周年庆祝活动21日晚在爱尔兰科克市市政厅举行。当地政府官员、议员、中国驻爱尔兰大使馆官员等中爱各界友好人士近800人出席活动。

科克大学孔子学院由上海大学和科克大学合作创办。学院中方院长黄俊逸在致辞中说，15年来，上海大学共向该院选派267名中文教师，在102所爱尔兰大中小学开设中文课，学生包括4.3万名中小学生和2452名大学生。另外，有820名爱尔兰中学生通过该院到中国参加夏令营。

科克市市长代表、资深议员约翰·希恩表示，希望科克大学孔子学院在增进爱中两国友好，特别是科克市与上海市的友好合作，促进爱中两国人民相互了解与交流方面发挥更好的桥梁作用。

23岁的爱尔兰小伙科尔姆·斯威尼曾获科克大学孔院奖学金到上海大学留学一年，目前在英国伦敦一家金融公司工作。他用流利的中文对新华社记者说：“我非常怀念在上海的美好时光，上海的现代化给我留下深刻印象，希望有一天能回中国工作或在那里创业。”

当晚，由近150名科克大学学生、当地中学生、孔院教师、中国留学生和当地文艺社团演员组成的表演团队在市政厅音乐大厅为大家带来一台精彩纷呈的文艺晚会，将庆祝活动推向高潮。

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