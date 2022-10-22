迈克尔·奥卢格伯德

2022年10月16日，迈克尔·奥卢格伯德在人民大会堂。迈克尔·奥格伯德供图

全世界都在关注中国。在中国共产党领导下，这个伟大国家的美好未来徐徐展现。

中国展现了其独特的制度体系，同西方的民主和多党制有很大不同。

2022年10月16日，人民大会堂，记者们拍照记录中国共产党第二十次全国代表大会开幕会。迈克尔·奥格伯德摄

这一独特体制可将每个中国人凝聚在一起，为中国的团结和发展而奋斗。它让中国成功应对各种危机。这个体制可确保今天的中国平稳发展，亦为未来打下良好基础。对全世界来说，中国的制度值得借鉴，或许也值得效仿。

这是我第一次来到中国。在这短暂的逗留期间，我看到中国人民开放包容的面貌，欢迎世界各地的访客，并期待向他们学习。

2022年10月11日，外国记者们到访一家中医院并体验中医疗法。迈克尔·奥格伯德摄

中国人抓住机遇，齐心协力建设伟大的城市，以自己的节奏发展经济，具有独特的竞争意识。我相信，中国人基因里勤劳的品质，使得他们的国家屹立于世界。（采访编译：张文捷）

（作者为尼日利亚《今日报》记者）

(责编：于洋、杨牧)