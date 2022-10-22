戈瓦莱在中国。受访者供图

人民网北京10月20日电 （记者赵健）“多年来，我一直关注着‘中国奇迹’，这是一个令人鼓舞的发展模式，几十年来为中国创造了经济增长。”哥斯达黎加经济、工业和商业部前副部长、哥斯达黎加《民族报》专栏作家维利亚·戈瓦莱在接受人民网采访时如是说。

中国的快速发展引起这位哥斯达黎加作家的关注。戈瓦莱在她的专栏中写过中国在多边主义中发挥的积极影响，关注过“一带一路”倡议给世界注入的活力，点赞过中国在应对气候变化等全球问题时发挥的重要作用。这一次，她用文章记录下了她亲眼见证的中国共产党第二十次全国代表大会。

中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日在北京开幕。戈瓦莱在人民大会堂亲身感受了大会开幕的整个过程。

戈瓦莱说，这是她第一次来中国，就赶上了这样难得的机会，可以近距离地了解中国政治制度的运作。

二十大报告中的两个观点引起了她的注意。一是中国的新发展格局。戈瓦莱认为，新发展格局可以推动具有更高技术附加值的商业结构，同时也保证了中国对世界的持续开放。另一点是大会再次表达对环境保护和可持续发展的庄严承诺。戈瓦莱表示，中国对经济增长不再以数量，而是以质量衡量，这一理念让她深深折服。“这一点在中国消除地域不平等、脱贫攻坚等方面的政策上也得到体现。”

戈瓦莱今年春天来到中国，她透过手机镜头观察着一个真实的中国。她说，最喜欢拍的是中国人的日常。上海外滩上飞翔的风筝，湖边喂鸭子的老人，日坛公园盛开的荷花……“当人们看到我想为他们拍照时，许多人都停下来给我一个微笑和一个姿势。”这位哥斯达黎加作家说，这些美好的回忆她将永远保留。

戈瓦莱手机中拍摄的中国人的日常生活。受访者供图

戈瓦莱还表示，让她印象最深刻的是中国人民对光明未来的共同愿景。“每个人都本着为集体利益服务的精神，贡献自己的一份力量。这种共建美丽中国、不让一个人掉队的理想，是让我印象最深刻的。”戈瓦莱说。

戈瓦莱用“接受中国千年文化精神沐浴”的说法向她的专栏读者形容本次中国之行。戈瓦莱认为，中国领导人用中国智慧为世界问题提供解决方案。

2018年，哥斯达黎加加入“一带一路”倡议，戈瓦莱是这一倡议的忠实拥护者。她表示，“一带一路”是通过合作促进人民之间理解的最强大的国际范式。“对于像我们这样被海洋隔开的文明来说，它让我们怀抱和平、平等和可持续发展的人类共同愿景，在基础设施、文化交流、共享研究、交织的供应和价值链方面有更大的联结。”

下个月，戈瓦莱将结束自己的中国之旅。她肯定地说，在中国近距离感受中国共产党第二十次全国代表大会，让她回国后带着对中国更多的了解，继续讲述这个国家的故事。

“我带走的不光有美好回忆，还有对这个伟大国家取得的所有成就的敬畏感，以及中国将是世界希望曙光的坚定信念。”戈瓦莱说。

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