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欧盟在应对能源危机问题上分歧犹存

2022年10月22日10:00 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔10月21日电（记者康逸 任珂）欧盟领导人21日凌晨在布鲁塞尔经过马拉松式协商后，仍未能就设置天然气价格上限这一核心问题达成一致，凸显欧盟各国在应对能源危机的具体措施上依然存在分歧。

　　为期两天的欧盟峰会于20日下午开始。直至21日凌晨3点多，欧盟才公布有关能源和经济问题的声明。由于德国等国坚持拒绝对天然气价格设置上限，其他成员国也各执己见，对天然气价格设置上限的问题再次搁置。

　　根据声明，欧盟领导人同意，鉴于目前的能源危机，需继续努力减少需求，确保供应安全，避免实施能源配给，同时应降低整个欧盟市场能源价格，维护单一市场的完整性。

　　声明重申了本月18日欧盟委员会提出的联合采购天然气、建立临时天然气交易动态价格走廊、在紧急情况下帮助成员国协调天然气供应等紧急措施。此外，声明还提出一项对用于发电的天然气价格设定上限的新措施。

　　由于欧盟成员国能源结构差异大，对供应商依赖程度不一，数月来各成员国一直在为采取哪些联合举措应对能源危机争执不休。

　　因许多措施细节尚待确定，欧盟能源部长将于25日举行会议进一步讨论，以期推动相关措施在下个月生效。

(责编：于洋、高歌)

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