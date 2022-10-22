举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会16日在北京人民大会堂开幕。习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。接受本报记者采访的国际人士高度评价中国共产党过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，认为中共二十大报告总结经验、擘画蓝图，对促进世界和平与发展、携手开创人类更加美好的未来具有重要意义。

埃及前总理沙拉夫表示，中国在新时代十年发生的伟大变革，是一个百年大党辉煌成就的重要体现。“中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实”，这为推动构建人类命运共同体作出了重要贡献，体现了中国共产党胸怀天下的责任担当。

德国汉高集团副总裁荣杰表示，中共二十大报告中提出，“推进高水平对外开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”，这令人振奋。中国高水平对外开放将为在华外企提供更多机遇，“我们看好中国经济的韧性和发展前景”。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万认为，面对世界之变、时代之变、历史之变，中国共产党积极应变，不断在发展中积累经验，为中国人民谋幸福。中国坚持经济全球化正确方向，共同营造有利于发展的国际环境，这有利于进一步推动真正的多边主义，增强国际社会共克时艰的信心。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，中共二十大报告提出要推动共建“一带一路”高质量发展，以及维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，这一内容鼓舞人心。“我们将进一步拓展和深化在华业务，拥抱中国市场发展的新机遇。”

“过去十年，中国经济的快速发展有目共睹。” 中国欧盟商会主席伍德克表示，中国加快建设现代化经济体系，有助于中国经济实现更高质量和更可持续的增长。中国在改善营商环境、鼓励外商投资力度等方面采取的具体举措，让国际社会看到中国持续扩大对外开放的决心。

达能全球执委会成员谢伟博表示，从中共二十大报告中，能感受到中国对外开放步伐正不断加快，外资企业在华营商环境不断改善。沙中商务理事会主席、阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，中共二十大报告中“不断以中国新发展为世界提供新机遇”的表述令人印象深刻，中国市场潜力巨大，开放的中国充满活力，将为促进世界经济稳定复苏注入持久动力。

英国学者马丁·雅克认为，过去十年，中国在经济社会等多个领域取得了令人瞩目的成就，获得国际社会广泛认可。中共二十大报告体现了中国推动构建人类命运共同体的大国担当，为深化国际合作贡献了中国智慧，相信中共二十大不仅对中国，也对世界发展产生重要影响。

（本报记者杨迅、宦翔、刘军国、李晓宏、李欣怡、张朋辉、李琰）

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 08 版）

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