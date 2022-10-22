据新华社明斯克10月21日电 （记者鲁金博）“新时代中国的非凡十年”图片展开幕式20日在白俄罗斯伟大卫国战争历史博物馆胜利厅举行。白俄罗斯政府官员、党派和社会各界代表，以及驻白各国使团代表等近400人出席。

此次图片展由中国国务院新闻办公室和中国驻白俄罗斯大使馆共同举办，为期1个月，包含“续写发展奇迹”“创造幸福生活”“提升治理效能”“汇聚人民伟力”“共建美好世界”五部分，介绍了中国共产党如何在从十八大到二十大的10年间，带领中国人民塑造了生机蓬勃的繁荣国家，成就了欣欣向荣的美好生活，弘扬了奋发奋进的民族气质，为世界擘画了构建人类命运共同体的美好愿景。

白国民会议代表院副主席米茨克维奇在开幕式致辞中祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。他表示，中国如今选择的道路不仅将决定本国的社会经济发展，还将在很大程度上影响整个世界。得益于中国共产党的领导以及中国人民的努力奋斗，中国特色社会主义建设事业取得了巨大成就，中国正在逐步实现中华民族伟大复兴的目标。

中国驻白俄罗斯大使谢小用说，今年9月中白两国元首在撒马尔罕会见并决定将两国关系提升至全天候全面战略伙伴关系，这为双边合作注入了强劲动力。中白在政治、经贸、文化等各领域的合作必将更加深入，前景更加广阔。

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 03 版）

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