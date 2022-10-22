新华社联合国10月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽21日表示，中方对安理会当天一致通过关于制裁海地黑帮的第2653号决议表示欢迎，强调海地政治派别应尽快就国家政治架构和过渡期安排达成共识。

耿爽在安理会表决海地制裁问题决议草案后的解释性发言中说，安理会一致通过第2653号决议，对海地黑帮实施旅行限制、资产冻结和武器禁运等制裁措施，把遏制黑帮暴力犯罪、保护海地人民、恢复海地安全和社会秩序的共识转化为实际行动。中方对此表示欢迎。

耿爽说，中方希望第2653号决议向海地黑帮发出明确信号，敦促其立即停止为非作歹、祸害人民，停止对海地经济、社会、安全基础的侵蚀。中方希望第2653号决议向海地政治派别发出明确信号，要求其立即停止同黑帮的勾连，立即停止党派争斗，以国家和人民利益为重，尽快就国家政治架构和过渡期安排达成共识。中方也希望第2653号决议向海地人民发出明确信号，表明安理会一直在关注他们的处境，将努力协助他们铲除黑帮祸患，搬除压在他们身上的大山。

耿爽强调，海地正处崩溃边缘，亟需国际社会帮助。安理会通过第2653号决议后将继续关注海地局势发展。中方希望安理会在下阶段围绕海地问题的审议中，能继续坚持充分协商、团结一致的精神，继续坚持结果导向、务求实效的原则，继续坚持统筹考虑、慎重决策的做法。中方愿继续为此发挥积极和建设性作用。

(责编：赵欣悦、白宇)