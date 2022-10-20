中国驻法国大使卢沙野视频致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎10月20日电 （记者刘玲玲）中国驻法国大使馆与法国“艺术8”协会18日联合举办“美美与共——中法文化交流活动”，共同庆祝“艺术8”中法青年艺术家交流项目10周年回顾展在巴黎吉美博物馆开幕。中国驻法国大使卢沙野发表视频致辞，法国前总理拉法兰、中国驻法使馆临时代办陈栋、“艺术8”协会创始人佳玥和主席库索分别致辞，法国参议员杜玛、吉美博物馆馆长马卡利乌以及多家中法各界代表共50余人出席活动。

卢沙野在致辞中表示，多年来“艺术8”协会为中法青年艺术家创造了交流学习机会，为增进中法两国人民的相互了解和友谊作出了重要贡献。卢沙野同时祝贺展览取得成功。

陈栋在致辞中表示，中法是和衷共济的友邦，两国携手对世界和平发展意义重大。艺术作为人类的共通语言，其直通心灵、消弭隔阂的独特价值更显弥足珍贵。此次参展艺术家以融会东西的独特视角展示对两国传统文化的新锐理解，继续推动两国人文交流从“相遇”走向“相知”。

拉法兰指出，文化交流始终是法中双边关系的重要组成部分。在国际局势日益纷乱的当下，文明间交流互鉴拥有超越分歧、跨越时代的独特力量。只有在交流中推动文化创新，才能促进各自文明不断传承，生生不息；只有在互鉴中深化不同文明的相互理解与尊重，才能形成互利合作的共识与展望。

佳玥向长期以来支持法中文化交流的各界人士表达诚挚感谢，并邀请大家继续合作，不断深化两国艺术对话。

据介绍，此次展览将展出20名青年艺术家创作的油画、雕塑、装置艺术、影像纪录等当代艺术作品，于19日正式向公众开放，计划展至2023年2月27日。

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