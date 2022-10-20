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古巴指责美国封锁造成经济损失逾万亿美元

2022年10月20日16:39 | 来源：新华网
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　　新华社哈瓦那10月19日电（记者林朝晖）古巴外交部长罗德里格斯19日对媒体表示，该国拟于11月初第30次向联合国大会提交要求美国结束对古巴封锁的决议草案，该草案指责美国封锁对古巴造成的经济损失超过1万亿美元。

　　罗德里格斯当天在古巴外交部举行的新闻发布会上说，仅在2021年8月至2022年2月，美国封锁对古巴造成的经济损失就达38亿美元，创历史新高。

　　罗德里格斯说，按当前美元价格计算，美国对古巴封锁60年来已致古巴累计损失超过1542亿美元。若计入国际市场上美元对黄金价格贬值因素，该数字超过13911亿美元。

　　罗德里格斯回顾说，美国甚至在新冠疫情期间仍不断加紧对古制裁，阻挠古巴从美国和第三国购买医疗物资。他强调，古巴人民有权利生活在没有封锁的环境中，封锁伤害了所有古巴企业和家庭。

　　1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。2019年以来，美国不断升级对古制裁措施。

　　自1992年以来，联合国大会已连续29次以压倒性多数通过古巴提交的要求美国结束对古经济、金融封锁和贸易禁运的相关决议草案。

(责编：贾文婷、崔越)

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