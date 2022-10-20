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埃尔多安说土耳其将成为天然气供应枢纽

2022年10月20日16:38 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉10月19日电（记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安19日在安卡拉表示，土耳其将成为天然气供应枢纽，他已和俄罗斯总统普京就此议题达成一致。

　　埃尔多安当天在其领导的土耳其正义与发展党会议上说，土耳其将可以接收俄罗斯天然气，从而成为天然气供应枢纽。在上一次他与普京的会晤中，双方已就该事宜达成一致。

　　普京12日在莫斯科出席“俄罗斯能源周”国际论坛时提议，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。此后，埃尔多安与普京在亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会上进行了闭门会晤。会晤结束后，埃尔多安表示，他已指示土能源和自然资源部与俄相关部门合作，开展在土建设新天然气供气枢纽的工作。

　　9月26日，由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。

　　“土耳其溪”是俄罗斯向土耳其及欧洲南部输送天然气的管道项目，已投入运营。

(责编：贾文婷、崔越)

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