新华社罗马10月19日电 综述：欧洲多国疫情恶化 专家警告新冠流感“双流行”

新华社记者

近来，欧洲多个国家报告的新增新冠确诊病例数急剧上升。卫生专家警告，欧洲地区已迎来新一轮秋冬季新冠疫情高峰，各国应采取必要措施遏制新冠疫情蔓延，而且需警惕新冠与流感“双流行”致使医疗系统承压。

欧盟委员会分管卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯、世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格以及欧洲疾病预防控制中心主任阿蒙日前发表联合声明说，近来欧洲地区的疫情指标持续上涨，表明新一轮疫情已经开始。随着秋冬季来临，北半球还将迎来流感季。新冠疫情和季节性流感交织，将导致脆弱人群面临更高的重症和死亡风险，可能会造成医院和医护人员压力进一步加大。

意大利卫生部19日发布的统计数据显示，10月以来，意大利日均新增确诊病例数超过3.1万例。意《晚邮报》认为，从数据看，意大利新一波疫情高峰已经开始，医院潜在的床位紧张状况“非常让人担心”。意大利卫生部官员日前表示，已制定疫情防控预案，如果秋冬季感染人数进一步增加，将逐步实施一系列防疫措施。

法国政府发布的数据显示，法18日新增确诊病例87666例，目前共有19948例患者住院治疗，其中重症患者1069例。法国媒体分析认为，法国可能已经处于本轮疫情的最高峰。面对疫情反弹，法国政府近期呼吁民众“保持警惕”，要求脆弱人群戴口罩并尽快接种疫苗。

英国国家统计局的最新数据显示，10月第一周，英国共报告约400例新冠死亡病例，较此前一周增长39%，达到了8月以来的最高水平。英国卫生安全局日前发布公报称，强有力的迹象表明，今年冬天英国公众将可能面临流感以及新冠的双重风险，该局呼吁公众及时接种两种疫苗。

荷兰因感染新冠入院治疗的人数持续上升，已达到今年4月15日以来的最高水平。荷兰国家公共卫生与环境研究所认为，新一波疫情在荷兰已经开始，未来一段时间新增新冠确诊病例还可能急剧上升。今年冬季可能会同时流行几个具有相似特性的新冠病毒变异毒株。该机构强调，荷兰防疫措施松懈是造成疫情反弹的重要原因，当前疫情形势下，70岁以上及患有基础病人群的健康风险较高。

希腊国家公共卫生组织18日发布的数据显示，10月10日至16日，希腊新增新冠确诊病例55242例，其中二次感染病例占21%。与此前一周相比，新增确诊病例增加8%，住院病例增长23%。希腊自9月14日起将新版新冠疫苗作为加强针提供给民众。

芬兰健康与福利研究所发布的数据显示，10月7日至14日，芬兰新增新冠确诊病例较前一周增加12147例。不过，卫生专家认为，实际病例数可能要高出6到7倍。芬兰社会服务部长克丽丝塔·基乌鲁表示，芬兰新冠疫情可能在秋冬季恶化，应采取一切措施遏制疫情。

比利时自上周起迎来新一轮疫情高峰，目前日均报告确诊病例超过3000例，平均每天约110人因新冠入院治疗。卫生部门出台一项旨在遏制疫情的计划，包括加强疫苗接种、鼓励民众戴口罩等。卫生部门建议重点人群及时接种新冠疫苗加强针，并于10月至11月接种流感疫苗。（执笔记者：周啸天；参与记者：付一鸣、唐霁、郭爽、王湘江、于帅帅、陈静、潘革平）

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