新华社德黑兰10月19日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬19日说，西方国家持续对伊朗施加单边制裁进一步暴露了西方所谓倡导人权的虚伪性。

阿卜杜拉希扬当天访问伊朗大疱性表皮松解症患者之家后在社交媒体上作出上述表态。他说，亲眼看到伊朗大疱性表皮松解症患病儿童因不人道的制裁而遭受痛苦。制裁针对的是普通民众，对弱势群体的伤害最大。

伊朗迈赫尔通讯社援引阿卜杜拉希扬的话报道说，单边制裁已成为侵犯人权的现代工具。伊朗有约1300名大疱性表皮松解症患者，瑞典公司不愿意为这些患者提供特殊敷料。“西方人一再宣称制裁范围不包括病人使用的药物，但实际上，他们的行为恰恰相反”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗一再谴责美国制裁是“经济战争”“经济恐怖主义”和“医疗恐怖主义”。

大疱性表皮松解症患者因为身上的皮肤就像蝴蝶翅膀一样脆弱又被称为“蝴蝶宝贝”。据伊朗最高人权委员会网站消息，在美国制裁的威慑下，国际医药企业不敢向伊朗出售“蝴蝶宝贝”用于减轻痛苦的敷料，伊朗10多名患者因此感染死亡，另有部分患者因为治疗延误而截肢，遭受巨大身体伤害。

(责编：牛镛、袁勃)