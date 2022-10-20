新华社赫尔辛基10月19日电（记者陈静）2022年世界技能大赛特别赛芬兰赛区比赛19日举行开幕式。4名来自中国的选手将参与芬兰赛区全部4个项目的角逐。

在当晚于芬兰首都赫尔辛基举行的开幕式上，各代表团依序入场后，参赛选手和专家代表宣誓，芬兰教育部长莉·安德松正式宣布比赛开幕。

芬兰赛区比赛历时4天，设置花艺、美发、美容和时装技术4个项目，共吸引来自32个国家和地区的72名选手参加。上海农林职业技术学院杨灵芝、杭州轻工技师学院沈文青、重庆城市管理职业学院王珮、湖南工艺美术职业学院董青等4名中国技能健儿，将与来自世界各地的技能精英同台竞技。

芬兰赛区中国代表团团长、人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长刘新昌告诉记者，芬兰赛区4个项目均属于社会关注度高、观赏性强的项目，也是中国往届比赛成绩较好的项目，此次代表中国参赛的选手们拥有丰富经验和实力，具有“冲金”机会；不过成绩是一方面，更重要的是希望他们通过比赛展示中国技能人才队伍建设成果和中国技能健儿的精神风貌，在这一国际舞台上与其他国家和地区的技能人才互相切磋技艺、提高技能。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。该赛事为世界技能大赛正式比赛，作为2022年上海第46届世界技能大赛的替代活动。中国代表团10月上旬至11月下旬分赴德国、瑞士、法国、芬兰、奥地利、韩国、日本等7个国家参加34个项目的比赛。

截至19日，中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛上已获得10枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌和4个优胜奖，暂列金牌榜第一。

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