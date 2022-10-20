新华社日内瓦10月19日电（记者刘曲）世界卫生组织19日表示，尽管各国和地区向该组织报告的每周新冠病毒死亡病例数接近大流行以来最低水平，但死亡率相较其他呼吸道病毒仍很高，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织突发事件委员会日前召开了新冠疫情例行季度评估会议。世卫组织在19日的声明中表示，委员会已向总干事就当前疫情形势及未来防控提出一系列建议，总干事采纳建议并于当天宣布，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织依照《国际卫生条例》所能发布的最高级别警报。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说:“虽然自（新冠）大流行以来，全球疫情形势已明显改善，但病毒仍在继续变化，仍然存在许多风险和不确定性。这种大流行病曾让我们措手不及，（未来）很可能卷土重来。”

突发事件委员会在声明中表示，与新冠有关的并发症和“后新冠”阶段的额外负担也很高，目前对其全部影响尚未完全了解。北半球冬季将至，这期间疫情的演变也值得关注。此外，预计新冠病毒将持续进化，而目前尚无法可靠预测未来变体的遗传和抗原特征。病毒通过进化可能增加其免疫逃逸特性，可能对目前的疫苗和治疗方法构成挑战。同时，各国之间和国家内部在获得新冠疫苗和治疗方面仍存在不平等现象。

世卫组织总干事根据突发事件委员会的意见，对会员国给出一系列建议，包括加强对新冠病毒的监测和检测，加强高风险人群疫苗接种，保持国家当局对新冠大流行的有力反应等。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间19日18时6分（北京时间20日零时6分），全球确诊病例较前一日增加484358例，达到623000396例；死亡病例增加1176例，达到6550033例。其中，美国的累计确诊病例数和死亡病例数均为全球最高。

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