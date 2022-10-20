新华社北京10月19日电 美国食品和药物管理局（下称“药管局”）18日通过美国司法部向联邦地区法院申请对6家电子烟制造商颁布永久性禁制令，指认这些企业在其电子烟产品上市前未向药管局提交审查申请，希望阻止涉事企业“非法制造、销售和分销产品”。

按美司法部新闻稿所述，这是药管局首次以申请禁制令方式，请求执行《联邦食品、药品和化妆品法》针对新烟草产品的上市前审查要求。药管局期盼该禁制令迫使被告企业和指定个人停止制造、销售和分销电子烟，并在今后营销这类产品前向药管局申请许可。

这是2021年8月23日在美国马里兰州拍摄的美国食品和药物管理局大楼。新华社发（沈霆摄）

药管局烟草制品研究中心主任布赖恩·金18日说，申请禁制令是该局“在防止烟草产品制造商违法方面一项重大举措”。他说，对于一些电子烟制造商屡屡“非法产销”，药管局“不会坐视不管，特别是已经给过多次纠正机会”。

按照药管局说法，该机构在2021年1月至2022年9月间向未及时提交新产品上市申请的电子烟制造商发出近300封警告函。大多数企业收到该文件后已将违规上市的电子烟产品撤出市场，但被告的6家制造商仍继续非法制造、销售和分销电子烟。

据美国有线电视新闻网报道，批评者认为美药管局行动过于迟缓。药管局今年5月说，它到明年6月才能对已提交的所有电子烟产品上市前审查申请完成审核调查工作。这比法院先前要求的截止日期晚了近两年。（蒋国鹏）

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