中新网南宁10月19日电 (记者 黄艳梅 张广权 陈秋霞)“中国致力于推动构建人类命运共同体，中国政府提出的‘一带一路’倡议对促进中国与东盟国家的经贸往来和民心相通起到了重要作用。在中国广西学习生活的这几年，我深深感受到中国的快速发展，也见证了中国日新月异的变化。”广西大学国际学院外教文婷19日接受中新网记者采访时称。

文婷来自泰国那空拍侬府，她于2008年来到中国广西留学，在广西大学攻读了硕士和博士学位，现任中国广西大学泰国研究所副所长，泰国川登喜大学国际(中国—东盟)商务专业教学指导委员会成员、广西大学泰国校友会会长。文婷从事中泰友好交流工作多年，曾于2016年至2019年担任泰国川登喜大学素攀孔子学院的泰方院长。

文婷在观看了中国共产党第二十次全国代表大会开幕会后称：“中国是一个包容的国家，与各国在求同存异中开展了广泛的合作。我们正在积极探索泰中双方合作交流项目，推广泰中文化，为促进泰中两国语言与文化的交流牵线搭桥。”

文婷称，她在中国很有归属感，现在中国元素已经成为她生活中不可或缺的一部分。她将继续为泰国与中国的交流合作和世代友好贡献自己的力量。

马来西亚华裔钟青芯任职于广西国际商务职业技术学院，教授马来语。“中国的发展速度让人难以想象，不论是科技还是经济，还有基础设施的建设，速度都非常快。”钟青芯对十年来中国共产党带领中国民众在各领域取得的非凡成就表示由衷钦佩。

2008年，钟青芯从马来西亚迁居广西南宁市。“在这里生活方便，年轻人特别有拼劲，我对在中国的发展未来充满期待。”钟青芯说，她已经爱上了中国，愿意以自身为案例，当好马来西亚青年了解中国的一扇窗。同时希望马中两国未来在经济文化等领域开展更多的合作。

来自缅甸的杜瓦底敦亦是2008年来到中国广西，她受聘广西民族大学，从事缅甸语教学工作。杜瓦底敦积极牵线搭桥，助推学校与缅甸的高校和教育机构开展交流合作，并参与编写了《缅甸语语音快速入门》等10本面向全国出版发行的缅甸语教材。2012年，杜瓦底敦获得广西壮族自治区人民政府颁发的“金绣球”奖，这是广西授予来桂工作的国(境)外专家的最高荣誉奖项。

“看到中国这么多年的变化我感到非常高兴，期待中国继续取得更大的发展成就。同时希望缅中两国友谊长存，未来开展更广泛更深入的合作。”杜瓦底敦说，她将继续努力，助力中国缅甸语教学，培养更多专业人才。

“越中是山水相连的社会主义邻邦，希望两国继续加强高层交往，不断巩固和促进政治互信，互相分享和学习发展道路的经验，推动越中经贸投资、人文等领域的合作不断深入，为两国民众带来实实在在的利益。”越南国家电视台记者陈玉志在接受中新网记者采访时说。

3年前，陈玉志来到中国工作。几年间，他不仅中文水平突飞猛进，还走南闯北感受中国各地的风土人情。在见证中国经济发展奇迹的同时，他逐渐爱上中国，并通过网络向外界传播他眼中的真实中国及中国故事。

中国共产党第二十次全国代表大会召开，陈玉志作为外媒代表受邀参会报道。陈玉志说，在关注中国发展成就的同时，他对中国未来发展方向也很关注。“希望中国继续重视中国—东盟关系，深化与东盟经贸合作，增进人文交流，共同努力建设一个和平友谊繁荣的亚太地区。”他说。

文莱广西总商会会长郑作亮在观看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会后称，大会报告中提到的“中国坚持对外开放的基本国策”“推动构建人类命运共同体”等，传递着中国智慧和中国担当，让他深受鼓舞。

郑作亮认为，文莱与中国在农业、港口、海洋经济等方面有广阔的合作空间。他愿意做文莱与广西经贸文化交往的使者，做好桥梁纽带，为促进文莱与中国的经贸往来出自己的一份力量。

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