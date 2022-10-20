巴西巴伊亚联邦大学副校长彭尼尔顿。受访者供图

人民网北京10月20日电 （记者鲁扬）中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日在京开幕。习近平代表第十九届中央委员会向大会作报告。巴西巴伊亚联邦大学副校长彭尼尔顿在接受人民网独家专访时表示，对报告中提到的中国经济社会发展和教育内容印象深刻。

对于中国这十年的发展，彭尼尔顿表示，中国的经济增长成就是人类历史上前所未有的。

他认为，中国经济高速增长有几大原因：一是中国通过定期制定发展规划来实现国家发展的各项目标和优先项目；二是中国重视教育、科技和文化，并拥有丰富的科研成果和前沿的科学发展领域；三是中国始终致力于促进各国的和平发展与合作，比如提出“一带一路”倡议、推进金砖国家合作等，这些对包括中国在内的各国都十分有利。

彭尼尔顿认为，中国经验表明，仅靠市场力量不加规划无法促进经济发展。“中国经济市场化也助力其他国家的经济增长，为全球经济增长作出了贡献。”

对于中国共产党在中国经济社会发展中的作用，彭尼尔顿认为，中国共产党领导中国人民在社会主义建设中实现了经济发展、社会正义和公平，维护了与各国睦邻友好的关系。此外，中国共产党还在城市和农村建立了广泛的群众联系，让社会各界能够参与到国家政策的制定过程中。

习近平在报告中强调，要加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和。彭尼尔顿指出，中国的生态文明建设取得了积极进展，中国向国际社会表明将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。同时，中国在太阳能、风能发电和电动汽车领域加大投资力度，并大力进行植树造林，这些举措至关重要。“中国为世界树立了一个好榜样。面对气候变化这一人类生存挑战，中国的参与意义重大，堪称全球治理的典范。”

习近平在报告提到，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。作为大学负责人的彭尼尔顿认为，中国采取了多项措施努力保障教育公平，同时，中国重视教师职业，鼓励他们从事全职教育，这些政策也是巴西所需要的。彭尼尔顿表示，巴西在教育方面面临两大挑战，一是为包括农村地区在内的所有儿童和青年提供高质量的教育，二是提供全面教育的机会，确保所有学生接受教育，两国之间可以在教育方面加强沟通与合作。（实习生马玉杰对本文亦有贡献）

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