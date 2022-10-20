中新社北京10月19日电 题：侨界青年：“侨”见中国发展 拥抱未来机遇

中新社记者 吴侃 门睿

“中国的发展为青年人带来前所未有的新机遇。”正如中美青年企业家协会会长叶紫莹所表达，侨界青年高度关注正在召开的中共二十大，他们对中国的发展成就深有感触，对未来机遇充满期待。

中国发展让青年更自信

叶紫莹在中国的创业项目涉及人工智能等领域，近年来中国人工智能产业发展迅速，得益于中国对新兴技术领域的大力扶持。她说：“我在工作中接触到不少优秀的科研人才，感受到中国社会尊重知识、尊重人才的氛围越来越浓。”

泰中侨商联合会副主席齐斌今年在中国投资了医疗项目，从项目签约到厂房建成只用了五个月，让他对中国营商环境的优化深有体会。“近年来中国大力推进‘放管服’改革、落实减税降费政策、全面实施外商投资法及配套法规等举措，使企业办事更便利了，运营成本下降，市场活力不断被激发。”

“这些年中华文化在海外的传播力和影响力不断增强。”新西兰中华青年联合会创会会长高晓月说，华人青年更自信地拥抱中华文化，组织书法社、戏曲社等社团，举办各类中华文化活动，这些活动逐渐走出华人社区，使更多外国友人喜欢上中华文化。

期待更广阔的发展空间

“中共二十大报告为中国未来的发展绘制了蓝图，也鼓舞侨界青年继续搭桥梁、献侨力。”叶紫莹表示，青年是侨界最有生气的力量，大家有想法、有抱负、有活力，在金融、法律、商贸、文化等领域崭露头角，可以为推动中外各领域交流合作提供重要动能。

中共二十大报告指出，中国将“推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。叶紫莹从中捕捉到“确定性”的信号：“中国开放的大门只会越开越大，这也将为青年侨商寻求深入合作与事业发展提供更广阔的空间。”

“中共二十大报告对新时代侨务工作提出新要求，期待侨务部门推出更多新平台、新举措，助力青年侨商投资创业。”齐斌说，中国侨务引资引智体系正逐步完善，以其家乡山东济南为例，济南“侨梦苑”为侨胞创业提供综合性服务，侨务部门为侨企提供各类帮扶，“让我们对在中国发展更有信心了”。

齐斌表示，这些年来大量外国企业赴华投资兴业，共享中国发展机遇，中国拥有巨大的国内市场、完整的产业体系、便利的基础设施和营商环境，随着中国市场化、法治化、国际化营商环境日趋完善，相信中国将继续成为投资的热土。

要做“粘合剂”和“助推器”

“中共二十大报告对青年寄予殷切期望，作为新时代的侨界青年，我们应发挥所长，在创业创新中寻求发展，在中外经贸合作中牵线搭桥。”齐斌说。

他表示：“侨界青年可以发挥熟悉两国语言、文化和法律的优势，担当‘一带一路’的联结者、建设者、贡献者，在中国与‘一带一路’沿线国家的贸易往来中发挥‘粘合剂’和‘助推器’的作用。”

“祖国强大是侨胞的底气，随着中国日益走近世界舞台中央，我们在中外文化交流中也更有自信。”高晓月曾在一场宴会上用河南烩面代替了西餐主食，在场的时任新西兰总理约翰·基尝过后赞不绝口，“我想文化自信就是即使是简单的一碗烩面，拿出去都应该不虚不怯”。

在高晓月看来，侨界青年可以用更年轻化和多样化的方式推动中外文化交流。“青年侨团应积极融入住在国社会，加强与不同族裔青年社团的联系，在交往中增进对彼此的了解，在信任中培养对彼此文化的兴趣，让海外青年真正理解中华文化的魅力。”(完)

(责编：贾文婷、刘洁妍)