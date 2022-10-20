中新社北京10月19日电 题：海外华媒人感知中共二十大：面向世界 分享中国

作者 徐文欣 金旭

中共二十大正在召开，海外华文媒体人表示深受鼓舞，同时也希望通过他们的报道向世界传递中国声音。

解析中国发展新动态、新格局

葡萄牙《葡新报》社长马丽梅在现场聆听了报告，她说：“中共二十大报告强调‘不断巩固全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结’让我印象深刻，海内外中华儿女一定会紧密团结，为推进中国式现代化贡献力量。”

马丽梅介绍，《葡新报》首次用住在国语言全方位报道大会。“大会解答了中外网友关心的问题，我们也及时向世界传递中国声音。”

会场上，欧洲新传媒集团总编辑范轩关注中国经济发展、民生福祉、涉侨事务、国际传播等议题。他称，第一手的新闻信息讯息主要靠新媒体平台实现快速传播，会用评论、人物故事等深度解析中国发展的新动态、新格局。

“面对复杂的国际环境，中共二十大报告直面客观现实，直击问题要害，以翔实的数字、严谨的思考提出解决问题的方法，让人们看到百年大党永葆本色的‘精神密码’。”《澳华财经在线》总编辑牛建明表示。

“报告亮点颇多，我从中读出了中国潜力、中国信心和中国智慧。”印度尼西亚《国际日报》执行社长张春梅深信，随着“一带一路”倡议逐步深化，中国倡导的构建人类命运共同体理念一定能成为国际社会的共识。

增强中华文化传播力、影响力

“中共二十大报告既是对过去中国发展的褒奖与肯定，又为下一段探索星辰大海的征程吹响号角。”印度尼西亚《国际日报》新媒体社长章维佳表示，将继续发挥桥梁纽带作用，推动中国与印尼友好合作。

华人头条董事长黄其旺参与了首场二十大“党代表通道”采访活动，并向故宫博物院院长王旭东进行提问。他说：“听到王旭东代表讲述如何加强国际间文化交流互鉴，我期待能以文物为纽带，深化中国与拉美国家之间的人文交流，向世界生动讲述中华民族悠久的历史和璀璨的文化。”

二十大报告强调“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”。尼日利亚《西非华声报》总编辑陈览月对此表示，“华媒人应努力增强中华文化传播力、影响力，用多种形式、多种载体展现可信、可爱、可敬的中国形象。”

把中国脱贫攻坚故事讲好、讲生动

埃及《中国周报》副社长朱新娥表示，报告声声有力，振奋人心。中国共产党在建党百年之际，打赢了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，在消除贫困上取得历史性成就，为全球减贫作出巨大贡献。

“中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，创造了人类减贫史上的奇迹。华媒人有责任把中国脱贫攻坚的故事讲好、讲透、讲生动，让世界更了解真实的中国。”日中通信社社长胡文娟说。

“治国有常，利民为本。我们华文媒体定将竭尽所能，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力。”荷兰《联合时报》社长陈光平说。(完)

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