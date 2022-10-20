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我在中国看二十大 | 格鲁吉亚记者：中国以开放的姿态面向世界

2022年10月20日08:58 | 来源：人民网-国际频道
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格鲁吉亚经济中心网记者莉安娜。受访者供图
格鲁吉亚经济中心网记者莉安娜。受访者供图

人民网北京10月20日电 （记者邓洁）10月16日上午，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。会场一角出现了火热一幕——中外记者排队领取二十大中英文报告。格鲁吉亚经济中心网记者莉安娜对人民网记者说，报告内容非常丰富，其中令她印象最深刻的关键词是反腐斗争和生态建设等。

“中国以零容忍态度进行反腐斗争，体现了中国政府对14亿中国人民的高度责任感。”莉安娜说。

莉安娜还很关注报告中关于生态保护和推动美丽中国建设的内容。她表示，近年来，中国在产业转型升级、污染治理、环境保护和应对气候变化方面做了大量工作，相信这些举措将促进集约、绿色低碳经济的发展。

“这是我第一次现场报道中国共产党全国代表大会，我感到很荣幸，”莉安娜说，“大会的组织工作非常出色。中方邀请了众多外国记者，表明了中国的开放态度——中国乐于向世界分享自己的成功经验和改革成果。”

莉安娜回忆，自己第一次来中国是在2015年，此后多次到访中国各地。在她眼中，北京是一座特别的城市，堪称国际都市的典范。“北京是现代建筑与文化古迹的完美结合，拥有完善的基础设施、交通体系、城市绿化。”

莉安娜认为，中共二十大不仅是中国政治生活中的大事，也具有国际意义。中国是世界工厂和世界经济的引擎，中国的稳定和繁荣与国际社会的政治、经济气候息息相关。报告中确定的未来中国五年乃至中长期发展方向，势必会影响世界进程。

中国经济改革在不断推进。莉安娜相信，中共二十大报告中提出的规划不仅能够顺利实施，而且会超出预期。

格鲁吉亚经济中心网记者莉安娜镜头下的北京前门大街。受访者供图。
格鲁吉亚经济中心网记者莉安娜镜头下的北京前门大街。受访者供图。
(责编：燕勐、杨牧)

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