新华社联合国10月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会中非共和国问题公开会上发言，呼吁国际社会帮助该国巩固和平成果。

耿爽说，当前，中非共和国政治安全形势总体向好，和平进程不断推进，同时仍面临不少困难和挑战。国际社会要在以下方面加大支持力度：

一、加快落实和平协议。中方欢迎中非共和国政府积极落实“共和对话”成果，在同武装团体对话、推动全面解武方面展现积极姿态，着力重振和平进程。国际社会在为该国和平进程提供帮助的同时，要尊重该国主权和主导权，支持该国人民自主选择符合本国国情的发展道路。

二、加强安全能力建设。近一段时间以来，中非共和国政府积极部署安全力量，国内安全形势不断改善，武装团体活动范围持续缩小。国际伙伴和联合国中非共和国多层面综合稳定团要帮助该国提升自主维稳能力，尊重其开展对外安全合作的权利。安理会制裁措施仍对该国安全能力造成影响，应完全取消。

三、加大建设和平力度。中非共和国财政紧张，能源粮食短缺，经济民生形势严峻，全国60%的人口需要人道援助，地方选举、解武复员等方面工作也需要大量资金。中非共和国当前的和平成果来之不易，国际社会的支持不能松劲。有关国家和国际组织要尽快恢复援助，帮助该国纾解经济和人道困难。国际社会要加大对该国发展领域投入，帮助其提升内生发展动力，把资源优势转化为发展优势，打破“因贫生乱”“因乱返贫”的恶性循环。

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