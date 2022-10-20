新华社北京10月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京19日签署命令，20日起顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四地实施戒严。乌克兰最高拉达（议会）19日通过决议，呼吁伊朗立即停止向俄罗斯提供武器，并要求乌政府准备与伊朗断交。

——普京19日签署命令，自20日零时起，顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四地实施戒严。克里姆林宫网站当天公布了这份文件，俄政府将根据国防部、内务部等部门提议，在三天内制定相关措施。

——乌克兰最高拉达（议会）19日通过决议，呼吁伊朗立即停止向俄罗斯提供武器。决议还要求乌政府取消与伊朗签订的包括互免签证在内的一切协议，并要求乌政府准备与伊朗断绝外交关系。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日说，当天乌方派遣37艘船试图登陆并夺取扎波罗热核电站。俄方驻核电站部队阻止了乌方行动。此外，乌方炮击了核电站周边地区及其所在的埃涅尔戈达尔市，遭到俄方炮兵压制。核电站未遭到打击，运转正常。

——俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动区域联合部队总指挥苏罗维金18日表示，特别军事行动区域的局势“总体紧张”。苏罗维金告诉媒体，乌方并未放弃攻击俄军阵地，尤其是在库皮扬斯克、红利曼、尼古拉耶夫-克里沃罗格等方向，乌方日伤亡人数在600至1000人之间。

——据乌克兰各地军事部门19日消息，乌克兰切尔尼戈夫州、波尔塔瓦州、文尼察州、基辅市等地当天遭到俄军导弹和无人机袭击，当地能源等关键基础设施遭到破坏。此外，扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔市当天遭到袭击，部分地区断电、断水。

——乌克兰空军19日发布消息说，当天俄军出动图-95和图-160轰炸机从乌克兰东北部方向朝乌境内发射了6枚导弹，其中4枚导弹被击落。此外，乌空军表示，自9月13日以来，已有223架伊朗生产的自杀式无人机被乌军击落。

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