乔治·阿米拉赫瓦里

中国共产党成功的秘诀在于始终保持同人民群众的血肉联系，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把人民群众拥护和支持作为最可靠的力量源泉

中国共产党第二十次全国代表大会正在召开。这次大会不仅对中国未来发展具有十分重要的意义，也将对世界产生重要影响。

中国共产党拥有9600多万名党员，是世界上最大的马克思主义执政党。在中国共产党领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

中国特色社会主义进入新时代，中国在推动世界经济发展方面发挥着更加重要的作用。中国是世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第二大消费市场，多年来对世界经济增长平均贡献率超过30%。随着在科技创新方面投入大量资源，中国正逐步从“世界工厂”发展为制造强国。

我曾多次访问中国，对中国经济社会的快速和高质量发展印象深刻。中国共产党成功的秘诀在于始终保持同人民群众的血肉联系，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把人民群众拥护和支持作为最可靠的力量源泉。坚持用与时俱进的理论成果指导实践，是中国共产党的优良传统，也是中国共产党的巨大优势。

中国共产党始终致力于为人类和平与发展作贡献，领导中国成为维护世界和平、促进共同发展的重要力量。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建人类命运共同体。中国坚定维护多边主义，坚持大小国家一律平等，支持贸易自由化，推动不同文明交流互鉴。中国与各国开展合作有助于实现世界和平、稳定与繁荣。

今年是格鲁吉亚与中国建交30周年。格方十分重视对华关系。近年来，格中关系和各领域合作蓬勃发展。两国经贸合作持续深化，中国对格投资显著增加。多家中国企业在格开展基础设施、能源和金融等领域合作。中方多次向格方提供抗击新冠肺炎疫情所需的医疗物资，也是最早向格方援助新冠疫苗的国家之一。

我曾在教育领域工作多年，担任过第比利斯开放大学校长，因此特别关注两国教育合作。2010年，第比利斯自由大学开设了格鲁吉亚第一所孔子学院。掌握汉语的学生毕业后积极投身政界、商界、教育界等，成为格中友好合作的见证者、参与者和推动者。第比利斯开放大学与中国多所大学和研究机构建立了合作关系，也开办了孔子学院。中国教师与格鲁吉亚教师一道，为该校及其他学校的学生提供汉语教学。

展望未来，我们要落实好格中两国领导人达成的共识，延续传统友谊，携手共同进步。相信格中友好关系将进一步深化，不断造福两国和两国人民。

（作者为格鲁吉亚议会教育科学委员会主席、格中友好小组主席）

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 03 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)