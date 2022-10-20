本报记者 俞懿春

中国共产党第二十次全国代表大会正在北京召开，多家外国媒体通过实时转播、连线会场记者、图文直播、在官网开设专题专区专栏等形式，对大会进行全方位报道。外媒表示，中共二十大报告全面总结中国改革发展取得的重大成就和宝贵经验，从战略全局上对中国共产党和国家未来发展作出规划和部署，对中国和世界的和平发展繁荣都将产生深远影响。

“马克思主义的中国篇章是中国共产党人依靠自身力量实践出来的”

英国天空新闻频道网站报道说，中国共产党第二十次全国代表大会是中国党和人民政治生活中具有重要历史里程碑意义的一件大事，习近平总书记向大会所作报告指明了中国未来发展的优先任务。

新加坡亚洲新闻台报道提到，中共二十大报告所涵盖内容非常丰富。报告介绍了中国十年来取得的发展成就，也指出了中国发展面临的外部挑战。报道引述相关内容说，中共二十大报告总结了过去十年对中国共产党和中国人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。

喀麦隆《论坛报》刊发报道说，习近平总书记在中共二十大报告中阐述了中国过去五年的工作和新时代十年的伟大变革。报道称，“马克思主义的中国篇章是中国共产党人依靠自身力量实践出来的。坚持深化改革开放，将不断彰显中国特色社会主义制度优势”。

韩国《亚细亚经济》刊发文章说，习近平总书记在报告中多次提及“中国特色社会主义”，表示“坚持党的全面领导是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路”。

柬埔寨《高棉时报》发表报道说，习近平总书记在中共二十大报告中指出，十年来，中国共产党和中国国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，推动中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

阿根廷《时代报》网站刊登了阿根廷学者古斯塔沃·伍撰写的关于中共二十大报告的文章。文章说，中共二十大报告总结了中国共产党过去几年的工作，并规划了未来工作蓝图。中国已经成为国际舞台上最具影响力的大国之一。未来，中国对全球的影响将进一步扩大。

“面向未来，中国有信心创造新的更大奇迹”

中共二十大报告全面总结中共十八大以来取得的伟大成就。据《俄罗斯报》网站报道，十年来，中国共产党在治国理政方面取得新的重大成就。中国居民人均可支配收入再上新台阶，城乡差距持续缩小，恩格尔系数逐步下降。在管党治党方面，中共中央提出了一系列规定，比如精简会议活动、精简文件简报、改进新闻报道、厉行勤俭节约等。此外，中共还以零容忍态度惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

墨西哥电视6台网站日前发表题为《中国以卓有成效的经济发展成就迎接中国共产党第二十次全国代表大会》的文章。文章从该台记者几个月来在中国的实地参访展开，分析了中国实现长期经济增长并以经济增长促进社会发展、民生改善的原因。报道引用墨西哥经济学家佩雷斯·萨莫拉诺的话说，社会主义市场经济体制为发展提供了另一种选择，即寻求一种健康的平衡，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

西班牙《先锋报》网站报道称，近半个世纪以来，中国创造了经济发展奇迹，从贫穷落后的国家发展成为世界第二大经济体，让数亿人摆脱了贫困。中国为推动世界经济发展与稳定发挥了重要作用。

新加坡《联合早报》的报道对中共二十大报告中提出“中国共产党的中心任务”格外关注。该报道说，中共二十大报告把“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”作为下一阶段中心任务，并作出明确定义，为实现新目标凝聚了民心。

委内瑞拉《最后消息报》网站刊发记者兰多夫·博尔赫斯的文章表示，中国共产党认识到自己走过的路并不容易，这一过程筚路蓝缕、荆棘丛生。中国取得了非凡的发展成就，但并不自满，仍将继续推动各领域改革发展。中共二十大重点部署未来五年的战略任务和重大举措，“面向未来，中国有信心创造新的更大奇迹。”

“中国发展蓝图将对国际格局产生持久且深远影响”

《巴基斯坦观察家报》刊发巴基斯坦南亚与国际研究中心主任马哈茂德·乌尔·哈桑·汗评论文章说，中国建成了世界上最大的社会保障体系，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，公民权利和政治权利得到有效保障。中国共产党重视加强同世界各国政党交流沟通，分享治国理政经验，开展文明交流对话，增进战略互信。中共二十大对中国和世界都具有重大意义。

马来西亚国家通讯社在报道中表示，习近平总书记在中共二十大报告中强调，中国愿加大对全球发展合作的资源投入，致力于缩小南北差距，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展。

巴西《论坛》杂志刊发题为《中国的政治安全给世界带来稳定感》的文章说，中共二十大向世界展现中国共产党作为一个伟大的政党、中国作为一个伟大的国家的成熟与稳定。

“中国坚持高水平对外开放将为世界提供更多发展机遇，使各国人民受益。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，中共二十大报告提出的战略方针将助力实现全球共同繁荣。

尼日利亚《卫报》网站刊登文章说，今日的中国日益走近世界舞台中央，国家繁荣昌盛，发展成就举世瞩目。尼日利亚各界关注中共二十大将给世界带来哪些新启示。

《今日巴基斯坦报》发表评论文章说，“世界对中共二十大寄予厚望，因为大会提出的中国发展蓝图将对国际格局产生持久且深远影响”。

俄罗斯国际事务理事会网站刊文表示，中国是国际社会上极具声望的参与者。各国都在倾听中国声音，也愿意与中国合作，共享机遇。

《柬埔寨之光报》发表文章指出，中国继续深入参与经济全球化进程，这对谋求发展的柬埔寨来说意味着更多的合作机会，是难得的历史性机遇。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 03 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)