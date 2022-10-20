新华社联合国10月19日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵19日代表25个国家在联大第三委员会人权议题一般性辩论作共同发言，强调单边强制措施严重侵犯人权，加剧人道主义灾难，应立即彻底取消。

戴兵说，世界正面临相互交织的全球性挑战，发展中国家首当其冲。国际社会亟需加强团结合作，坚持真正、有效的多边主义。单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法，有悖于多边主义和国际关系基本准则。令人遗憾的是，尽管国际社会呼吁立即取消单边强制措施，但这些非法举措继续对目标国家及其人民造成破坏性甚至致命后果。单边强制措施以及次级制裁和过度遵守加剧当前人道和经济挑战，导致食品、药品、安全饮用水、燃料和电力等基本物资和服务严重短缺，并对包括健康权和生命权在内的人权造成负面影响。

戴兵说，25国欢迎“77国集团和中国”最新通过的部长宣言。宣言重申，对发展中国家实施包括单边制裁在内的经济胁迫手段无助于经济社会发展、无助于国家间对话和理解。25国欢迎不结盟运动关于谴责单边强制措施并敦促取消单边强制措施以确保各国有效应对新冠疫情的宣言和公报。25国认可单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员所做工作，注意到特别报告员的报告、国别访问及声明。

戴兵说，25国重申反对单边强制措施，并呼吁有关国家立即彻底取消单边强制措施，呼吁各国未来不再实施有悖于国际法和《联合国宪章》的单边制裁。

这是中国第三次在联大三委代表观点相近国家呼吁取消单边强制措施。中国、安提瓜和巴布达、白俄罗斯、玻利维亚、委内瑞拉、柬埔寨、喀麦隆、中非共和国、古巴、朝鲜、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、伊朗、老挝、尼加拉瓜、巴基斯坦、俄罗斯、巴勒斯坦、南苏丹、斯里兰卡、苏丹、叙利亚、津巴布韦等25个国家联署上述共同发言。

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