本报记者 孙广勇 张朋辉 彭 敏 宋亦然

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在人类历史上，运河为促进农业、商业和工业文明的发展贡献了重要力量。据统计，全球目前有1000余条运河，沿线坐落着4000多座城市，占全球城市数量的近30%。运河城市在促进贸易、发展经济、支持灌溉和排涝的同时，也在为推动实现联合国2030年可持续发展目标发挥着重要作用。

随着科技的发展，当前许多运河的角色更加多元化。面对运河所蕴含的丰富的经济和文化资源，一些国家积极探索遗产保护、城市发展和水资源利用，寻求经贸发展与生态多样化之间的平衡之道，努力推动运河城市实现可持续发展，让古老的运河焕发新的生机。

泰国曼谷——

保留老城历史人文气息

运河是曼谷的重要组成部分。自1782年曼谷建城起，当地政府和居民陆续在天然河道的基础上开挖了众多运河，让本就水网密布的曼谷增添数百公里的大型运河网络。

曼谷市内运河纵横交错，沿岸自然风光优美、生态环境保护良好，传统市场、百年老宅等历史建筑散布在运河沿岸，使运河社区成为泰国文化的重要组成部分。乘着轮渡在不同的运河漫游，游客可以直观感受当地悠久的风俗文化和传统生活方式，深度体验泰国民众的生活。“沿着运河，我们走进了真正的曼谷。”英国游客吉布森告诉记者。

依托运河沿岸丰富的自然和文化资源，近年来，曼谷市政府积极开展运河沿岸基础设施改造、旅游资源开发等工作，打造丰富多彩的旅游体验方式。

在曼谷翁昂滨河社区，一条长750米的观光廊道沿着翁昂运河向前延伸。廊道两侧，200余间店铺和摊位依次排列，音乐表演、街头艺术展览随处可见。很难想象，几年前这里河水污染严重、违章建筑众多。从2015年开始，曼谷市政府对该地区进行彻底整治，拆除违建、清理疏浚河道，并邀请城市景观设计师对周边社区进行改造升级……当地政府还重新修缮了人行道，在运河两岸安装节日彩灯，并邀请多名艺术家在墙上挥洒创意，打造街头艺术走廊。历经数年治理之后，这里成为集居住、商业、文化、观光于一体的滨河社区，并获得联合国人居署和亚洲人居环境协会等机构共同颁发的2020年度“亚洲都市景观奖”。

除了旅游，运河网络为当地民众提供了便捷的水上交通，公共轮渡仍然是许多曼谷市民出行的重要交通工具。为更好保护和利用市内河道，泰国政府致力于协调好航运交通和环境保护之间的关系，促进运河轮渡的可持续发展。2020年11月，泰国第一条电动轮渡线路在曼谷空帕敦坤卡盛护城河上开通，电动轮渡船全部采用玻璃钢为制作材料，每艘船上装有太阳能电池板，用于船只照明及备用发电。

“对于曼谷来说，运河在促进贸易、发展旅游以及灌溉和防洪方面发挥着关键作用。在推动运河可持续发展的过程中，曼谷正展现出新的活力。”曼谷市市长查察表示。

荷兰布雷达——

优化布局打造城市名片

荷兰南部城市布雷达临水而建，运河网络四通八达。近年来，布雷达围绕运河着力打造城市名片，优化城市布局，让古老的运河城市焕发新生机。

建城约千年的布雷达与水有着千丝万缕的联系。在荷兰语中，“布雷达”的意思为“宽阔的河道”。该市坐落在马克河与阿河交汇处，宽阔的水道与著名的荷兰水道相连，可直达欧洲第一大港鹿特丹港。大大小小的水道串联起古朴的老城街区，走进布雷达市，随处可见人们在水面划船、赛艇、骑水上自行车……运河已经成为城市肌理的一部分。

布雷达运河河道密集，城市历史悠久，区位条件、水上交通、人文环境都得天独厚，但是在运河发展与维护方面也走过弯路。上世纪60年代，因水质差、交通压力大，通往布雷达市中心的水道被填平。近年来，布雷达恢复了这条历史水道，将其命名为“新马克河”，并在市中心建设了休闲码头。老城区餐馆、咖啡馆林立，各式商店密布，现代生活方式与诸多拥有数百年历史的建筑有机融合，成为富有魅力的综合旅游区。同时，布雷达在市中心以北的运河两岸全新规划了工业和商业用地，已经发展成为颇具规模的新城区，吸引了众多企业入驻。

通过恢复运河与规划新区，布雷达运河体系得到恢复、水系更加完善。新城开拓了城市发展空间，城市可持续发展得到更好支撑。布雷达市市长保罗·德普拉介绍，该市充分运用运河资源，促进绿色发展，在新旧城区建设了大面积绿地，既美化环境，也保护生态。

随着运河全面疏通，四通八达的河道为市民和游客泛舟游览、开展水上运动项目提供了更大空间。目前，布雷达已经开拓了10多条精品游船旅游项目。游船在运河穿梭，人们既可以欣赏中世纪建筑的韵味，也可以穿越新城区感受现代运河港口文化。此外，布雷达依托运河特色，举办嘉年华、音乐节、狂欢节等文化活动，以及运河赛跑等体育赛事，进一步擦亮了运河城市名片，提升了知名度和吸引力。

“布雷达的一大特色就是运河，运河历史悠久，保存了城市记忆。”布雷达应用科技大学教授莫尼克·霍弗表示，重新疏浚之后，运河给布雷达增添了文化韵味，也为城市带来新的发展契机。

巴拿马巴拿马城——

保护水源推动绿色低碳

不久前，巴拿马运河迎来建成108周年纪念日。巴拿马运河贯穿整个巴拿马，连接太平洋和大西洋，自1914年通航以来，上百万艘次船只由此通行，不同文化在这里交汇。巴拿马运河不仅是一条跨洋航线，更是一种文化和环境遗产。近年来，巴拿马城采取多项举措，保护运河的基础设施，保障水资源安全，推动运河航运业绿色发展。

虽然沟通两洋，但巴拿马运河是一条淡水运河，除了航运功能，还承担着为55%的巴拿马民众提供淡水的任务。尽管巴拿马降雨量丰沛，境内有约500条河流，有着优良的水资源禀赋，但不断增长的用水需求和全球气候变化仍给巴拿马运河的水资源管理带来巨大挑战。

为保证运河水资源供给，巴拿马政府出台了2015—2050年“人人享有水”国家水安全计划，并成立国家水务委员会监督和保障国家水安全。巴拿马政府计划加大水资源投资，通过制定全面的保护战略，提升水资源恢复能力，提高风险控制水平，确保运河能够获得持续的水源补给。此外，巴拿马运河管理局在运河沿岸地区种植了9000多公顷森林，并对私人农场约2000公顷森林采取保护措施，保护运河水源及周边的生态环境，提升运河沿岸土地的涵养能力。

促进运河航运业朝着更低碳环保的方向发展也是巴拿马政府的努力方向。为如期达成在2030年前实现运河碳中和的目标，从2013年起，巴拿马运河管理局开始加强对运河日常运营中碳排放的分析监测，并开始测量过往船只的碳足迹；自2016年起，巴拿马运河管理局开始实施拓宽工程，让更大、吃水更深的船舶能够从巴拿马运河通行。

通过缩短航程、提升通过量，巴拿马运河帮助通行船舶节省了燃料，减少了温室气体排放。数据显示，这一举措仅2020年就实现减排1300万吨二氧化碳当量。同时，为减少经过运河船只的碳足迹，巴拿马运河管理局还对产生较高碳排放的船舶收取更高的“通行费”。巴拿马运河管理局计划采取的脱碳措施还包括鼓励船只使用清洁能源，推广光伏和水力发电等。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)