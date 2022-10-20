本报记者 陈一鸣

巴西里约热内卢州立大学国际关系学院副教授瑞奈·霍兰达·蒙特内格罗日前在接受本报记者采访时表示，过去10年来，中国发生了巨大变化，在和平发展的道路上突飞猛进，正向着全面建成社会主义现代化强国迈进。这一切都是在中国共产党领导下、坚持走中国特色社会主义道路实现的。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党正团结带领14亿多中国人民，谱写国家建设新篇章。

面对风险挑战，中国经济顶住压力，保持增长。蒙特内格罗表示，随着中国落实稳经济一揽子措施，政策效应将进一步显现。中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。这再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。

“过去10年来，在中国共产党领导下，中国坚持自信自立，团结奋斗建设社会主义现代化国家，在国际上更加积极主动地发挥建设性作用、提供更多公共产品。”蒙特内格罗表示，北京冬奥会成为首个“碳中和”冬奥会，共建“一带一路”合作成果丰硕，中国以实际行动为全球抗疫合作引领方向、注入希望等，都让他印象深刻，令世界信服。

“中国的发展离不开世界，世界的繁荣需要中国。”蒙特内格罗认为，中国为世界和平与发展作出了重要贡献。“以巴西为例，巴西与中国建交40多年来，在贸易投资、政治、安全、农业、环境等诸多领域开展务实合作，并取得丰硕成果，中国成为巴西对外贸易的重要伙伴。加强与中国的合作已成为包括巴西在内的广大发展中国家的共识。”

在蒙特内格罗看来，中国提出的全球发展倡议秉持以人民为中心的核心理念，“增进民生福祉是发展的根本目的，全球发展倡议回应了发展中国家诉求。”他表示，中国在安全领域也日益发挥着重要作用。中国是5个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家，是联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家和联合国第二大维和摊款国。今年4月，中国提出全球安全倡议。“这都表明，中国始终是守护人类和平安宁的中坚力量。”

2015年，蒙特内格罗第一次访问中国。“那次行程让我更直观地认识了中国，也让我真切感受到这个热爱和平、乐观好客的国家所具有的无穷发展潜力。中国一贯秉承的发展理念让我坚信，只要各国坚持团结合作，创造更加美好、和谐的世界终将成为现实。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)