人民网雅加达10月19日电 （记者张杰）当地时间19日下午，在印尼雅万高铁德卡鲁尔站至帕达拉郎站区段，中国中铁印尼雅万高铁项目员工操作一辆恒张力放线车缓缓启动，将雅万高铁架设的第一根澄黄的接触网准确悬挂到铁路上空，这一操作标志着雅万高铁进入电气化专业核心技术施工阶段。

作为高速铁路牵引供电系统施工的关键控制工程之一，接触网导线被形象地称为高铁线路的“大动脉”，它的施工质量直接影响高速运行的列车安全、稳定取电。据了解，印尼雅万高铁全线均采用由中国制造的恒张力放线车进行接触网导线架设，这种车辆具有较高的张力控制精度和灵敏度，能够确保接触网的施工质量满足列车高速运行。

印尼雅万高铁是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的项目。其中直接向高速列车供电的接触网系统，就采用由中国中铁电气化局自主生产的“简统化”接触网装备。

据了解，雅万高铁全线将架设接触网导线384.59条公里。全线通信、信号、电力、牵引供电系统装备全部由中国企业制造，是中国标准装备在海外高铁项目中的首次应用，对推动我国高铁装备走出去具有重要意义。

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