人民网约翰内斯堡10月12日电 （张茜）10月11日，驻南非使馆与南非大学、约翰内斯堡大学共同举办《南非人眼中的习近平新时代中国特色社会主义思想》新书发布会，深入宣介习近平新时代中国特色社会主义思想重要内涵及世界意义。驻南非使馆临时代办李志刚、南非非国大总经理、非国大党校董事菲比、国家政府学院院长恩格卡维尼、约堡大学非中研究中心主任孟大为、作者谭哲理出席并致辞，肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚等多国驻南使节，以及南智库、高校、媒体等各界友好人士逾百人出席。

参与发布会的各界人员。人民网 张茜摄

李志刚高度赞赏谭哲理为撰写此书付出的努力，以及为增进中南政治互信、推动文明互鉴作出的贡献。谭哲理新著为南非朋友学习了解习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、深刻内涵、理论品格和光辉实践提供了重要辅助。

李志刚致辞。人民网 张茜摄

李志刚强调，今年中南都将迎来重要政治议程，中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，南非非国大将举行五十五大。中国将坚持以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，以中国新发展给世界带来新机遇，为世界和平与发展和人类文明进步贡献智慧和力量。中方愿以此为契机，继续加强与南各政党的沟通交流，开创中南全面战略伙伴关系新局面，共同推动构建新时代中非命运共同体。

作者谭哲理致辞。人民网 张茜摄

作者谭哲理分享了该书写作背景和撰写经历，表示非常荣幸能够成为习近平新时代中国特色社会主义思想的分享者和传播者。《南非人眼中的习近平新时代中国特色社会主义思想》以英语、斯瓦希里语和葡萄牙语三种非洲通用语言出版，旨在为更多非洲读者提供一座桥梁，通过讲述中国奉行“以人为本”发展理念，扎实贯彻“全过程人民民主”，在脱贫、反腐、抗疫、实现共同富裕、高质量共建“一带一路”、构建人类命运共同体等方面取得的斐然成绩，让非洲读者能更真切触摸到中国发展与变革的梦想，更深刻理解中国领导人的所思所行以及他领导的国家所选择的道路、所追寻的方向。

谭哲理表示，即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会将回顾过去五年的工作，总结重大成就和宝贵经验，意义非同凡响。相信习近平新时代中国特色社会主义思想将继续指引中国走向光明的未来，继续为构建人类命运共同体作出贡献，为动荡不安的世界注入信心和希望。

南非非国大总经理、非国大党校董事菲比发表讲话。人民网 张茜摄

约翰内斯堡大学非中研究中心主任孟大为发表致辞。人民网 张茜摄

与会嘉宾纷纷祝贺《南非人眼中的习近平新时代中国特色社会主义思想》出版。菲比表示，此书意义非凡，不仅因为它描述了一位世界级大国领袖在治国理政、发展国际关系和应对全球挑战等方面的智慧，更重要的是该书从非洲人视角进行与西方媒体完全不同的叙事，标志着非洲人进行了主动思考并发出了自己的声音。中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，非国大高度关注并愿积极学习借鉴中方成功实践，衷心预祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

恩格卡维尼表示，中国共产党执政善于明确目标、制定规划、确保政治稳定和强大核心等经验，值得非洲各国学习借鉴。孟大为表示，习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含了中非友好的秘诀和未来。习近平主席亲自擘画推动的“一带一路”倡议等，为非洲乃至世界人民带来了实实在在的福祉。相信中国共产党第二十次全国代表大会将进一步强调习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大正确，并在该思想的引领下，持续为中国乃至世界的繁荣发展注入新动力。

现场观众提问。人民网 张茜摄

现场观众提问。人民网 张茜摄

与会嘉宾还同现场观众进行互动讨论。大家纷纷表示习近平新时代中国特色社会主义思想指引中国人民开创了举世瞩目的辉煌成就，中国发展道路和制度体系焕发出举世钦羡的活力和优势，为世界各国政党治国理政树立了榜样，为南非等广大发展中国家探索自身发展道路提供了有益借鉴。与会观众热切期待中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，相信中国必将以更加坚定自信的步伐迈向繁荣美好的未来，必将为世界和平稳定发展带来更多机遇、作出更大贡献。

习近平新时代中国特色社会主义思想宣介展台。驻南非使馆供图

活动现场设有习近平新时代中国特色社会主义思想宣介展台，向观众展示党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就，并向与会者赠送《习近平谈治国理政》第四卷、《南非人眼中的习近平新时代中国特色社会主义思想》等书籍。

南非国家电视台（SABC）、NewsroomAfrika电视台、《星报》、《比陀新闻报》、《公民报》、每日独行者网站、独立传媒网站等南非主流媒体，以及中央电视台、新华社、《人民日报》、CGTN、凤凰卫视、人民网等20多家媒体记者出席并积极报道。

(责编：崔越、杨牧)